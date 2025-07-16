Рынок акций РФ поднялся к 2780 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил подъем на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, нейтральных заявлений президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях и новостях о сложностях в ЕС с утверждением 18-го санкционного пакета в отношении России. Индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+3,9%) и "Транснефти" (+3%) в последний день перед отсечкой на бирже дивидендов компаний за 2024 год.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2777,16 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1122,22 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 июля, составил 77,9585 руб. (+0,01 копейки).

Подорожали также акции Совкомбанка (+2,8%), "АЛРОСА" (+2%), "МТС" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,7%), ВТБ (+1,6%), "ММК" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,3%), "Т-Технологии" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Норникеля" (+0,8%), АФК "Система" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), ОК "Русал" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Интер РАО" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%).

Подешевели акции "ВК" (-0,9%), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,3%).

Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает введения вторичных пошлин в отношении России ранее, чем через 50 дней, о чем сообщило агентство Bloomberg.

По словам Трампа, "если по истечении 50 дней не будет сделки, то это будет очень плохо". Он добавил, что последуют "пошлины и другие санкции". Позже в его администрации пояснили, что эти меры, судя по всему, коснутся нефти.

Также Трамп заявил, что не поддерживает ни Москву, ни Киев в том, что касается украинского конфликта, сообщило Bloomberg. "Я ни на чьей стороне", - приводит агентство слова американского президента.

При этом, по сообщению ряда западных СМИ, Трамп подчеркнул, что, по его мнению, украинской стороне "не нужно нацеливать удары на Москву".

Кроме того, Трамп заявил, что не планирует передавать Украине дальнобойное оружие. "Нет, мы не планируем делать это", - сказал он журналистам в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду, что Россия внимательно отслеживает тему поставок западного оружия Украине. "Тема, конечно, высоко стоит в информационной повестке дня. Конечно, мы очень внимательно отслеживаем все соответствующие сообщения", - сказал Песков журналистам.

Также Песков выразил надежду, что давление оказывается и на Украину с тем, чтобы Киев вернулся к переговорам.

"Мы всех призываем это сделать, в данном случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов - президента Трампа и его команды. И много было заявлений сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, существует ли возможность договориться с партнерами об оказании давления на Киев с тем, чтобы украинская сторона вернулась за стол переговоров.

Он отметил, что "сейчас это выглядит так, что все слова поддержки в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к войне, к продолжению войны".

Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил, что заблокировал во вторник одобрение 18-го пакета санкций ЕС против России, так как пришел к выводу, что предложенные Еврокомиссией Братиславе гарантии в сфере энергетики недостаточны. "Представители Словакии получили распоряжение добиться переноса планировавшегося на сегодня голосования по 18-му пакету санкций", - написал он в соцсети X.

Фицо пояснил, что принял такое решение после консультации с партиями из правящей коалиции. Премьер передал партнерам по коалиции письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором она перечисляет, какие гарантии могут быть предоставлены Словакии в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

Власти Китая отвергли предупреждение генсека НАТО Марка Рютте о вторичных санкциях США в отношении КНР, Бразилии и Индии за поддержку торговых связей с РФ, сообщило в среду агентство "Анадолу". Пекин призвал главу НАТО к диалогу, отметив, что "в торговых войнах победителей не бывает".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи приблизился к рубежу 2800 пунктов. Переоценка геополитических рисков и надежды на более решительный секвестр ключевой ставки ЦБ подогревают активность покупателей. При этом стоимость нефти Brent просела в результате снижения угроз для российского нефтяного экспорта и укрепления доллара к остальным валютам.

На мировых рынках настроения были в целом нейтральными. В фокусе внимания - торговые коллизии и макроданные. Сальдо торгового баланса еврозоны и объем промышленного производства в США за прошлый месяц превысили ожидания аналитиков. Производственная инфляция на американском рынке в июне не изменилась, тогда как ожидался рост на 0,2% м/м. В четверг выйдут июньские сведения по инфляции в еврозоне, в Штатах опубликуют данные по розничным продажам. В четверг последний день с дивидендами будут торговаться акции Сбербанка , "Аэрофлота" , "Роснефти" , а через дивидендный "гэп" пройдут бумаги "Сургутнефтегаза" , "Транснефти" и "Евротранса" , напомнил эксперт.

"Российский рынок может отреагировать на публикуемые вечером в среду данные Росстата по инфляции. Снижение темпов роста потребительских цен может поддержать восходящий импульс. Прогноз по индексу Мосбиржи на 17 июля - 2725-2825 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, инвесторы продолжают внимательно наблюдать за ситуацией в международной торговле и за переговорами США с их торговыми партнерами. Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что согласно новому соглашению, импорт товаров из Индонезии в США будет облагаться 19%-ми тарифами, тогда как американский экспорт в Индонезию останется беспошлинным.

Российский рынок сохраняет попытки роста после заявления Трампа о том, что санкции против РФ предполагают введение 100%-х пошлин на страны, которые сотрудничают с Россией, если перемирие с Украиной не будет заключено в течение 50 дней. Тем не менее, текущий сантимент на рынке акций можно назвать позитивным. Накануне вышли данные ЦБ о том, что месячная инфляция в июне, скорректированная на сезонность в пересчете на год, составила целевые 4%. В среду в 19:00 мск выйдут данные Росстата по недельной инфляции, которые тоже могут оказаться позитивными, если в них будет нивелирован эффект от повышения цен на ЖКХ с 1 июля. Эти факторы говорят о вероятности более агрессивного снижения ключевой ставки, нежели предполагал ЦБ в предыдущих прогнозах. Поэтому до заседания ЦБ в следующую пятницу (25 июля) возможен рост российского рынка, считает аналитик.

Индекс МосБиржи нарисовал "бычью" свечу в понедельник. Возможно продолжение роста до сопротивлений, которыми выступают восходящая линия поддержки и уровень 2800 пунктов, которые пересекаются как раз 24-25 июля на графике. То есть заседание ЦБ РФ будет определяющим с технической точки зрения, поскольку индекс может как уйти вниз, оттолкнувшись от сопротивления, так и пробить его на больших объемах, что подтвердит "бычью" тенденцию, полагает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупки акций "Селигдара" (+3,5%) продолжаются после публикации ранее в июле операционных результатов компании за I полугодие 2025 года. Акции "Транснефти" в среду последний день торгуются с дивидендами за 2024 год в размере 198,2 руб. на бумагу с текущей доходностью в 13,5% годовых. Спрос на бумаги застройщиков вернулся в ожидании продолжения цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Бумаги "Сургутнефтегаза" в среду также последний день можно купить с выплатами за 2024 год в размере 0,9 руб. и 8,5 руб. на обыкновенную и привилегированную акцию с доходностью 3,9% и 16,3% соответственно. На данный момент при этом известно, что "Сургутнефтегаз" за I квартал текущего года на фоне сильного укрепления рубля получил чистый убыток по РСБУ в размере 439,7 млрд руб. против прибыли в 268,5 млрд руб. годом ранее, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках к вечеру в среду наблюдались сдержанные продажи. Рынки в ожидании введения пошлин Трампа с 1 августа и заключения торговых соглашений перешли в режим осторожности. Индексы Мосбиржи и РТС устояли в сдержанном "плюсе", но рублевый индикатор до стабилизации выше района июльского пика и сопротивления 2860 пунктов рискует продолжить формирование как минимум краткосрочного нисходящего тренда. В четверг с "гэпами" откроются такие важные дивидендные истории как "Транснефть" , "Сургутнефтегаз" и "Евротранс" . В то же время последний день с выплатами в четверг можно будет купить акции Сбербанка , "Аэрофлота" и "Роснефти" . Отсечки могут оказывать локальное давление на рынок во второй половине недели, предупреждает Кожухова.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова также отмечает, что в фокусе внимания инвесторов помимо геополитики остается заседание ЦБ 25 июля, где ожидается снижение ставки на 200 б.п. Основное давление на индекс МосБиржи, учитывая в нем вес Сбера (почти 16% - ИФ), будет в пятницу, когда акции банка "очистятся" от дивидендов, полагает Крылова.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи достиг зоны сильного сопротивления: в районе 2780 пунктов расположена сторона "расширяющегося треугольника", а отметка 2800 пунктов является преградой для движения как вверх, так и вниз, с сентября прошлого года.

Отсечки дивидендов в акциях Сбера, "Роснефти" и "Сургутнефтегаза" на неделе "заберут" у индекса около 2%. Поэтому, скорее всего, уход индекса МосБиржи выше отметки 2800 пунктов откладывается, считает эксперт.

"Многие тешат себя надеждой, что рынок акций получит поддержку со стороны реинвестирования выплаченных дивидендов. Это будет, однако не исключено, что на значительную часть полученных выплат будут куплены более безопасные облигации или фонды денежного рынка", - полагает Антонов.

Банк России в своем обзоре "О чем говорят тренды" отметил, что "в июне текущий рост потребительских цен соответствовал цели по инфляции". Это дает основания снизить ставку ЦБ в конце месяца более чем на 1 п.п. Однако недавно прошло повышение цен ЖКХ, а это даст большой негативный вклад в инфляцию. Поэтому базовым вариантом остается уменьшение "ключа" на 1 п.п., считает эксперт.

Поддержку акциям ВТБ оказали заявления первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о том, что прибыль банка в 2026 году может на 100 млрд руб. превысить рекордный показатель прошлого года. Пока же, с точки зрения бизнеса, дела у Сбера и "Т-Технологий" идут гораздо лучше, чем у ВТБ , считает Антонов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,04%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng просел на 0,3%), также просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX вечером ушли в "минус" на 0,04-0,2%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,2-0,5%).

Объем промышленного производства в США в июне увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,1%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае показатель не изменился. Ранее сообщалось о его снижении на 0,2%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены остаются под давлением продаж, фьючерс на Brent опустился ниже $68 за баррель на фоне статистики о запасах сырья в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $67,94 за баррель (-1,1% и -0,7% накануне), августовская цена фьючерса на WTI - $65,71 за баррель (-1,2% и -0,7% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 3,86 млн баррелей, при этом резервы нефти и дистиллятов резко выросли - на 3,4 млн и 4,2 млн баррелей соответственно. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 213 тыс. баррелей.

Давление на нефтяной рынок оказывают сохраняющиеся опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на сырье, в результате торговой политики президента США Дональда Трампа. Ранее он пообещал ввести крупные пошлины на импорт товаров из ЕС, Мексики и еще ряда стран с 1 августа.

Накануне ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,29 млн баррелей в сутки (б/с), на 2026 год - на уровне 1,28 млн б/с. Аналитики не меняют своих оценок четвертый месяц подряд.

Отчет организации также показал, что страны ОПЕК+, участвующие в соглашении по ограничению нефтедобычи, в июне увеличили производство на 432 тыс. баррелей в сутки - до 36,13 млн б/с. Это оказалось ниже плана на 11 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9,5%), акции ПАО "РБК" (+8,4%), "префы" ПАО "Светофор Групп" (+8,2%), бумаги "Ростелекома" (+4,9% и +3,2% "префы"), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+4,6%), акции "Селигдара" (+3,5%), ПАО "Наука-Связь" (+3,3%).

Банк "Санкт-Петербург" в январе-июне 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 27,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Чистая прибыль банка в июне 2025 года составила 1,7 млрд рублей, что на 8,3% меньше прибыли июня 2024 года.

Чистая розничная выручка ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (+0,4%) во втором квартале 2025 года увеличилась на 21,2% и составила 1,16 трлн рублей, говорится в сообщении компании. В частности, выручка сети "Пятерочка", которая генерирует основную часть дохода группы, выросла на 18,5%, до 897 млрд рублей.

Подешевели в среду акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-8,1%), ПАО "Лензолото" (-6,9%), ПАО "ТНС Энерго" (-4,4%), "СПБ биржи" (-3,7%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,2%), ПАО "Европейская электротехника" (-2,8%), ПАО "Светофор Групп" (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 73,65 млрд рублей (из них 10,33 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка , 9,81 млрд рублей на бумаги ВТБ и 8,28 млрд рублей на акции "Т-Технологии" ).