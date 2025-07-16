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Цены производителей на бензин в РФ в июне выросли на 7,5% после 10,5% в мае

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рост цен производителей на бензин в РФ в июне относительно предыдущего месяца составил 7,5% после 10,5% в мае, 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев, сообщил Росстат.

В марте цены производителей на бензин снижались на 1,0%, в феврале на 1,4%, в январе на 12,2%, в декабре 2024 года на 12,5%, в ноябре на 1,9%, в октябре на 1,8%.

Ранее они росли: в сентябре - на 1,4%, в августе - на 4,9%, в июле - на 25%, в июне - на 0,7%.

Потребительские цены на бензин в России в июне 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,66% после увеличения на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщал ранее Росстат .

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в РФ на 38,9%.

Росстат бензин
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