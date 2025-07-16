Опрос ЦБ показал, что охлаждение внутреннего спроса сдерживает аппетит компаний к импорту

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Сложности с расчетами и логистикой, с которыми российские импортеры столкнулись из-за санкций, удается постепенно преодолевать, однако рост внешних поставок ограничивают не только они: важным сдерживающим фактором является слабеющий внутренний спрос, свидетельствуют итоги проведенного Банком России опроса предприятий.

В среду ЦБ опубликовал свой традиционный обзор "Региональная экономика. Комментарии главных управлений Банка России". В ходе его подготовки были опрошены 11,6 тыс. предприятий.

По оценкам респондентов, объемы импорта в 2025-2026 гг. существенно не изменятся по сравнению с 2024 годом. "Рост будет по-прежнему сдерживаться постепенным охлаждением внутреннего спроса, а также внешнеторговыми ограничениями и связанными с ними проблемами с логистикой и расчетами", - говорится в обзоре.

В условиях укрепления рубля и роста мировых цен импорт в стоимостном выражении увеличился, при этом отмечается затоваривание складов отдельными видами готовой продукции. "На планы предприятий по изменению объемов импортных поставок в большей степени влияет не текущий уровень запасов, а ожидания по внутреннему спросу. В связи с его потенциальным снижением большинство компаний не намерены значительно изменять объемы импорта и будут поддерживать его текущий уровень для обеспечения достаточности запасов. Активное импортозамещение некоторых видов комплектующих и товаров может привести к уменьшению поставок отдельных товарных категорий продукции", - отмечено в документе.

Из-за охлаждения внутреннего спроса сократился импорт электроники, а также некоторых инвестиционных товаров. В частности, о снижении закупок зарубежной сельхозтехники сообщали предприятия Татарстана.

Среди других причин снижения поставок оборудования и комплектующих - развитие импортозамещения. "Некоторые промышленные компании отметили переориентацию на отечественные запчасти. К примеру, крупный сибирский производитель удобрений отказался от поставок запчастей к оборудованию азиатского производства, заменив их на отечественные. Также из-за изменений в системе госзакупок российская продукция получила преимущество на государственных торгах, что способствовало увеличению спроса на отечественное оборудование и снижению импорта", - отмечается в обзоре.

По оценкам ряда компаний, условия импорта оборудования немного улучшились по сравнению с 2024 годом. Например, крупный завод по производству продукции для машиностроения отметил, что появилась возможность проведения прямых платежей с иностранными контрагентами, а поставщик увлажнителей воздуха сообщил, что сократились сроки поставок оборудования из Азии. Предприятие по производству лесозаготовительной техники возобновило прямые поставки комплектующих из дружественной страны благодаря нормализации ситуации с платежами.