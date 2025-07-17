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Совокупный спрос на бензин в РФ за 5 месяцев вырос на 1,2%, до почти 16 млн т

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Совокупный спрос на бензин в России за 5 месяцев 2025 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 1,2% - до 15,9 млн тонн (15,7 млн т в январе-мае 2024 года), сообщили "Интерфаксу" в исследовательской группе "Петромаркет".

При этом, если в январе-феврале текущего года спрос на бензин сократился относительно аналогичного периода прошлого года, то в марте-май он демонстрировал рост, подчёркивают эксперты.

В случае газойлевых топлив, напротив, за первые 5 месяцев текущего года наблюдается сокращение спроса - более чем на 6% относительно аналогичного периода пошлого года.

Совокупный спрос учитывает спрос со стороны всех конечных потребителей, включая автолюбителей, коммерческий транспорт, агропромышленный комплекс, железнодорожный транспорт и т.д., уточнили в "Петромаркете".

Эксперты исследовательской группы оценивают, что по состоянию на 11 июля средняя по стране чистая маржа торговли автобензином на АЗС находится в околонулевой зоне для АИ-92, а для АИ-95 - на уровне 1,3 руб./л. Такая низкая маржа является следствием сформировавшихся на оптовом рынке нефтепродуктов высоких отпускных цен НПЗ на бензин, от которых зависит закупочная цена на топливо для АЗС.

"Так, на оптовом рынке автобензин торгуется с заметной премией относительно экспортной альтернативы НПЗ - по состоянию на 11 июля в среднем по стране она составляет 5,5 тыс. руб./т для АИ-92 и 7,7 тыс. руб./т для АИ-95 (рассчитывается как отпускная цен НПЗ за вычетом НДС и акциза плюс выплаты по демпферу из федерального бюджета за поставку топлив на внутренний рынок минус величина экспортной альтернативы НПЗ). Чтобы маржа АЗС перешла на более или менее комфортный уровень, достаточно уполовинивания премий", - подчеркнули в "Петромаркете".

Как сообщалось, вице-премьер РФ Александр Новак заявил в минувшую пятницу, что власти обсуждают введение запрета на экспорт бензина для нефтяных компаний на фоне роста цен на него на бирже, решение будет зависеть от динамики котировок в ближайшие дни. В настоящее время до 31 августа 2025 года действует запрет на экспорт бензина для непроизводителей (ограничение не распространяется на компаний-производителей нефтепродуктов, то есть крупных НК).

Биржевые цены на бензин резко подскочили и держатся на высоких уровнях уже несколько недель. По данным Петербургской биржи, они закончили июнь на максимумах с начала текущего года. В июле котировки вплотную приблизились к рекордам 2023 года.

Согласно информации Росстата, потребительские цены на бензин в последние недели также ускоряют рост: если в июне недельный рост составлял от 0,07% до 0,22%, то в июле темпы стали показывать 0,27%-0,4% в неделю. По отношению к началу года розничные цены на бензин к 14 июня увеличились на 3,97% (общая инфляция за этот период составила 4,61%).

Между тем в Минэнерго подчеркивают, что ситуация на внутреннем топливном рынке остается контролируемой, а колебания цен носят сезонный характер. "Запасы бензина и дизельного топлива находятся на уровне, близком к историческим максимумам, отрасль полностью готова к сезонному увеличению спроса на нефтепродукты", - подчеркивали в ведомстве.

Минэнерго Александр Новак Петромаркет
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