Brent подорожала до $68,96 за баррель

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в четверг.

К 17:24 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,43 (0,63%), до $68,96 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,75 (1,13%), до $67,13 за баррель.

Подъем цен на нефть поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля в среду нанесла удары по Сирии, а также сообщила об отправке подкрепления на сирийскую границу. Это усилило опасения по поводу перебоев поставок нефти из региона в случае дальнейшей эскалации или разрастания конфликта.

Кроме того, атаки беспилотников на нефтяные месторождения в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тысяч баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести одинаковую пошлину в размере 10-15% на ввоз товаров из 150 стран мира. Он также отметил, что его администрация "очень близка" к торговым соглашениям с Индией и ЕС.

"В краткосрочной перспективе нефтяные котировки останутся волатильными из-за неопределенности вокруг итогового размера американских пошлин и их влияния на рост мировой экономики", - отметил Эшли Келти из Panmure Liberum.

Минэнерго США сообщило о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.