Индекс МосБиржи опустился к 2760 пунктам после трехдневного роста

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками после роста с начала недели, фактором поддержки выступало улучшение внешней конъюнктуры и ожидания смягчения монетарной политики Банка России на фоне ослабления инфляции.

Индекс МосБиржи опустился в район 2760 пунктов, лидировали в откате после отсечек дивидендов акции "Транснефти" (-9,6%), "Сургутнефтегаза" (-3,7% и -12,7% "префы") и "Т-Технологии" (-1,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6% до 2761,48 пункта (утром индекс поднимался к 2790 пунктам), индекс РТС снизился на 0,9% до 1112,64 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 18 июля, составил 78,1856 рубля (+22,71 копейки).

Выплаты дивидендов за 2024 год на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" составят 0,9 рубля на акцию, на "префы" - 8,5 рубля; на "префы" "Транснефти" - 198,25 рубля, на акции "Т-Технологии" - 33 рубля. Также в четверг "дивгэп" произошел в бумагах ПАО "Евротранс" (-7,1%, до 119,2 рубля; выплаты за I квартал 2025 года - 3 рубля на акцию), которые не входят в расчет основных индексов.

Подешевели также акции "ВК" (-1,9%), ВТБ (-1,5%), "ММК" (-1,5%), "Норникеля" (-1,5%), "АЛРОСА" (-1,4%), "Северстали" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), "НЛМК" (-1,1%), "МТС" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,3%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+2,1%), Сбербанка (+1,3% и +1,7% "префы"), АФК "Система" (+1,3%), "Роснефти" (+0,7%), "Татнефти" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,3%).

Вышедшие в среду данные Росстата по инфляции показали замедление роста цен во вторую неделю июля после введения с начала месяца новых тарифов ЖКХ, что подогревает ожидания по дальнейшему смягчению монетарной политики ЦБ. Так, инфляция с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), 0,07% с 24 по 30 июня, 0,04% с 17 по 23 июня и с 10 по 16 июня, 0,03% с 3 по 9 июня. С начала месяца рост цен к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%.

Из данных за 14 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля (оценка уточнена с 9,45% после выхода данных Росстата за июнь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

На июльском заседании ЦБ может рассмотреть шаг снижения ключевой ставки более чем на 1 процентный пункт, если в пользу этого будут говорить поступающие данные, заявлял на прошлой неделе зампред Банка России Алексей Заботкин.

Участвовать в новом формате поставок оружия Киеву, который предложил президент США Дональд Трамп, на данный момент согласились Дания и ФРГ, в то время как Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались, сообщили в среду западные СМИ. Кроме того, агентство Bloomberg в среду отметило, что Европа все сильнее ощущает необходимость прекратить зависимость от американского оружия.

Сенат США будет готов рассмотреть законопроект о санкциях в отношении России тогда, когда получит на это одобрение со стороны президента Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News лидер республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса Джон Тьюн. "Когда он даст зеленый свет по законопроекту, мы пойдем вперед", - сказал он. По его словам, "президент понимает, что нужно сделать, чтобы усадить Россию за стол переговоров", и решил действовать как путем возможных санкций, так и поставок оружия Киеву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в четверг, что Москва ждет предложений от Киева по продолжению переговоров по урегулированию после завершения процесса гуманитарных обменов. "У нас осуществляются контакты по линии Мединского с его визави, предстоит еще завершить процессы обменов, досогласования проводятся. Это - во исполнение тех договорённости, которые были достигнуты в ходе второго раунда. Ну и потом уже надо определяться, и мы ждём предложений украинской страны, как мы неоднократно об этом говорили", - сказал он.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо продолжит блокировать одобрение 18-го пакета санкций в отношении РФ до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики.

"Прошу вас употребить ближайшие часы и дни для того, чтобы продолжить диалог ЕС с правительством Словакии (...). И пока вопрос не будет решен, Словакия просит перенести голосование по 18-му пакету санкций", - говорится в письме Фицо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Фицо отметил, что в данном случае выражает не только свою личную позицию. По его словам, словацкие политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, индекс МосБиржи в четверг умеренно просел. Котировки поддерживают данные Росстата по недельной инфляции и ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Банка России в совокупности со снижением доходностей на долговом рынке. Стоит отметить и геополитический позитив, в частности неспособность ЕС единогласно утвердить новый пакет санкций в отношении России. В фокусе инвесторов остается и ряд крупных дивидендных отсечек, которые технически оказывают давление на динамику индексов.

Акции Сбера выглядели лучше рынка в преддверии дивидендной отсечки в пятницу (выплаты за 2024 год составят 34,84 рубля на оба типа акций), также в "плюсе" торговались акции "Роснефти" и "Аэрофлота" (финальные выплаты дивидендов составят 14,68 рубля и 5,27 рубля на акцию соответственно), отметил Обухов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи утром поднимался до 2788 пунктов, после чего прошла волна фиксации прибыли. Позитивом выступила опубликованная накануне информация Росстата о снижении темпов потребительской инфляции - годовой показатель опустился к 9,34%.

Технические потери индекс МосБиржи понес из-за дивидендных "гэпов" в акциях "Сургутнефтегаза" и "Транснефти". Снижение рисков в геополитике в целом видится отыгранным, воцарилась новостная пауза, которая начинает беспокоить инвесторов. В США президент Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес Джерома Пауэлла за то, что ФРС не спешит снижать процентные ставки. Индекс потребительских цен еврозоны в июне ожидаемо вырос на 2% г/г после майских 1,9%.

В четверг вышли июньские сведения по инфляции в еврозоне, в Штатах опубликованы данные по розничным продажам. На российском рынке акций через дивидендный "гэп" проходят акции Сбербанка, "Аэрофлота", "Роснефти" - эти отсечки могут оказать давление на динамику индекса МосБиржи. Также на покупательской активности может сказаться фактор пятницы. Прогноз на 18 июля - колебания индекса МосБиржи в коридоре 2675-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, европейские индексы акций в четверг подросли после четырех последовательных сессий падения, чему способствовали сильные квартальные результаты швейцарской инжиниринговой компании ABB и оптимизм в отношении потенциальной торговой сделки между США и Евросоюзом.

На рынке акций наблюдалась нисходящая коррекция, причем внимание игроков постепенно смещается с внешнеполитических событий на предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке. Дополнительную поддержку рынку далее может оказать реинвестирование дивидендных выплат, что станет фактором для укрепления как отдельных акций, так и рынка в целом, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на дневном таймфрейме остается ниже наклонной линии, которая выступает сопротивлением в зоне 2800 пунктов. Если индекс пробьет наклонную и закрепится выше, следующей целью может стать уровень сопротивления на 2860 пунктах, считает Гудым.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с технической точки зрения индекс МосБиржи достиг зоны сильного сопротивления 2780-2800 пунктов. Рынок акций рос непрерывно с начала недели, отскочив от локальных минимумов почти на 7%, что увеличило краткосрочную техническую перекупленность и привело к коррекции. На этой неделе последние дивидендные "гэпы" произойдут в акциях Сбера, "Роснефти" и "Аэрофлота", поэтому возвращения в восходящий тренд можно ожидать лишь на следующей неделе, если геополитика не преподнесет неприятных сюрпризов, считает эксперт.

Драйвером роста акций должны стать ожидания снижения ключевой ставки ЦБ, которые уже давно отыгрывает долговой рынок, а рынок акций пока игнорирует. Снижение ставки ЦБ сомнений не вызывает, вопрос лишь в величине шага регулятора. Накануне Росстат показал цифры о замедлении инфляции. Нельзя исключить, что рост цен ЖКХ, который и вызвал "задерг" инфляции неделей ранее, не будет иметь долгосрочного влияния на общую динамику цен. Если с этой точкой зрения согласятся теоретики-экономисты ЦБ, то в таком случае возможно снижение ставки сразу на 2 п.п., полагает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Ростелекома" (+0,4% и +2,6% "префы") являются последними из основных эмитентов этого сезона, по которым дивидендный реестр закроется в следующем месяце, 13 августа, что может обеспечивать покупку бумаг под выплаты в ближайшие недели. Акции застройщиков пользовались спросом перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу и потенциальным снижением ключевой ставки как минимум на один процентный пункт.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдались покупки, обеспеченные надеждами на сохранение стабильного состояния крупнейших мировых экономик. Индексы МосБиржи и РТС откатились от района краткосрочных сопротивлений 2800 и 1125 пунктов соответственно, ожидая новых значимых дивидендных отсечек в последний рабочий день недели. В пятницу с "гэпами" на основной сессии откроются акции Сбербанка, "Роснефти" и "Аэрофлота", при этом доля первых двух бумаг в индикаторе МосБиржи составляет 16,2% ("обычка" и "префы" - прим. ИФ) и 3,3% соответственно, в связи с чем влияние отсечек на общерыночную динамику будет особенно заметным. На следующей неделе рынок переключится на ожидания заседания ЦБ 25 июля и вероятного продолжения цикла снижения ключевой ставки, заключила Кожухова.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX растут на 0,6-1,5%), подросли Штаты (индексы акций к 18:50 МСК растут на 0,3-0,7%).

Экспорт Японии в июне 2025 года уменьшился на 0,5% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,163 трлн иен ($61,7 млрд), сообщило Министерство финансов. Аналитики в среднем ожидали повышения на аналогичную величину, сообщает Trading Economics. В мае экспорт упал на 1,7%.

Внешнеторговый профицит Японии в июне составил 153,1 млрд иен по сравнению с 221,3 млрд иен в том же месяце годом ранее и дефицитом в размере 638,6 млрд иен в мае. Положительное сальдо было зафиксировано впервые за три месяца.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены корректируются вверх на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке после снижения по итогам трех предыдущих сессий; фьючерс на Brent поднялся к $69 за баррель.

К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,7% до $68,98 за баррель (-0,3% в среду), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 1,1% до $67,09 за баррель (-0,2% накануне).

Армия обороны Израиля в среду нанесла удары по Сирии, а также сообщила об отправке подкрепления на сирийскую границу. Это усилило опасения по поводу перебоев поставок нефти из региона в случае дальнейшей эскалации или разрастания конфликта.

Кроме того, атаки беспилотников на нефтяные месторождения в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тысяч баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести одинаковую пошлину в размере 10-15% на ввоз товаров из 150 стран мира. Он также отметил, что его администрация "очень близка" к торговым соглашениям с Индией и ЕС.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали снижения запасов на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics. В то же время резервы бензина и дистиллятов резко выросли - на 3,4 млн баррелей и 4,2 млн баррелей соответственно.

Аналитики ANZ Research отмечают, что резкое увеличение запасов бензина и дизельного топлива сдерживает нефтяные цены, так как может указывать на ослабление сезонного спроса.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в четверг подорожали акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,2%), ПАО "Россети Центр" (+4,1%), ГК "Самолет" (+3,4%), ПАО "Россети Московский регион" (+2,8%), ПАО "Россети Волга" (+2,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+2,2%), МКПАО "Лента" (+2,2%).

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-5,3%), акции ПАО "Южуралзолото" (-4,7%), "Селигдара" (-2,9%), ПАО "РБК" (-2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,17 млрд рублей (из них 23,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,13 млрд рублей на бумаги ВТБ и 5,27 млрд рублей на акции "Т-Технологии").