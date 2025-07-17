Рубль на "Мосбирже" слегка подешевел к юаню

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно укрепился на "Московской бирже" на торгах четверга, сессия вновь прошла при сниженной активности рынка. Рубль несущественно подешевел, проведя день в узком диапазоне, так как участники рынка находились в ожидании новых драйверов, способных придать более заметный импульс к движению валют.

К 19:00 юань стоил 10,846 рубля, на 0,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 18 июля на 22,71 копейки, до 78,1856 рубля, и увеличил курс евро на 40,81 копейки, до 90,9716 рубля.

"Крепкий курс рубля держится из-за низкого спроса на валюту от бизнеса и населения. Спрос на валюту сократился почти в два раза. В отличие от рубля, который можно разместить по высокой ставке, доллары разместить практически невозможно. Продажи валюты крупнейших экспортеров остаются на низком уровне, однако их объемы до конца месяца, возможно, возрастут. Количества валюты сейчас достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. До конца июля курс доллара, по моему мнению, останется на уровне 77-80 рублей. Возможное снижение ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании до 18% годовых не будет сдерживать укрепление рубля. И до конца лета рубль может укрепиться до уровня 76 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела брокерских операций управления операций на финансовых рынках Инбанка Игорь Бажанов.

Инфляция в России с 8 по 14 июля составила 0,02% после 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 14 июля составил 0,81%, с начала года - 4,61%.

Из данных за 14 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 14 июля замедлилась до 9,34% с 9,46% на 7 июля (оценка уточнена с 9,45% после выхода данных Росстата за июнь), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Инфляционные ожидания населения России в июле остались на уровне 13,0% после снижения на 0,4 п.п. в июне, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Снижение инфляционных ожиданий приостановилось несмотря на то, что сама инфляция в июне заметно затормозила - до 0,2% с 0,43% в мае. Опрос при этом проводился с 2 по 11 июля - то есть на фоне индексации регулируемых тарифов и разового скачка недельного показателя до 0,79% с 0,07%.

В последний раз ожидания населения не менялись в ноябре 2024 года, тогда они находились на уровне октября в 13,4%. Ключевая ставка 25 октября 2024 года была повышена на 2 процентных пункта, до 21%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле снизилась до 15,0% с 15,7% в июне. Этот показатель вернулся к уровню августа 2024 года, тогда инфляционные ожидания населения составляли 12,9%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 25 июля. На заседании в июне ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов - до 20% годовых, многие участники рынка допускают снижение на 200 базисных пунктов в июле.

Аналитики немного понизили прогнозы и по росту ВВП, и по инфляции, и по средней ключевой ставке на 2025 год, показал опрос ЦБ, проведенный 11-15 июля.

Прогноз по росту ВВП на 2025 год понижен до 1,4% с 1,5% в мае. Ожидания по инфляции на 2025 год с 7,1% понизились до 6,8%, по средней ключевой ставке - до 19,3% с 20,0%.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 87,3 рубля (91,5 руб. в мае). Ожидания по средней цене нефти для налогообложения на 2025 год остались неизменными - $58 за баррель.

Цены на нефть немного ускорили подъем вечером в четверг.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,72%, до $69 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,11%, до $67,11 за баррель.

Подъем цен на нефть поддерживает геополитическая напряженность на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля в среду нанесла удары по Сирии, а также сообщила об отправке подкрепления на сирийскую границу. Это усилило опасения по поводу перебоев поставок нефти из региона в случае дальнейшей эскалации или разрастания конфликта.

Кроме того, атаки беспилотников на нефтяные месторождения в иракском Курдистане привели к сокращению добычи нефти примерно на 150 тысяч баррелей в сутки.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что планирует ввести одинаковую пошлину в размере 10-15% на ввоз товаров из 150 стран мира. Он также отметил, что его администрация "очень близка" к торговым соглашениям с Индией и ЕС.

Минэнерго США сообщило о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в стране. Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе уменьшились на 3,86 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 июля упала на 7 базисных пунктов - до 19,17% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца уменьшились в четверг на 2 базисных пункта, до 19,87% и 20,85% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев опустилась на 1 базисный пункт и составила 21,82% годовых.