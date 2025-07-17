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Китай в I полугодии вложил рекордные $124 млрд в рамках инициативы "Один пояс, один путь"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Китайские компании за шесть месяцев 2025 года заключили контракты со странами-участницами инициативы "Один пояс, один путь" на рекордную сумму в $124 млрд, что превысило общий показатель за весь 2024 год ($122 млрд), по данным исследования австралийского Университета Гриффита и Пекинского центра зеленого финансирования и развития.

Всего в январе-июне было заключено 176 новых сделок.

"Резкая активизация китайского участия в этом году удивляет, даже на фоне устойчивого роста активности с окончания пандемии коронавируса, - отметил автор исследования Кристоф Недопил Ван. - Однако 2025 год отличается тем, что в первом полугодии было заключено сразу несколько мегасделок стоимостью более $10 млрд каждая".

Наибольшую инвестиционную активность Китай проявил в Африке ($39 млрд) и в Средней Азии ($25 млрд). Нефтегазовые контракты и инвестиции достигли рекордных $44 млрд в первом полугодии, из которых $20 млрд пришлось на перерабатывающие мощности в Нигерии.

Крупнейшим получателем инвестиций среди партнеров Китая стал Казахстан - вложения в страну в рамках инициативы "Один пояс, один путь" составили $23 млрд. При этом Латинская Америка получила минимальный за последние 10 лет объем инвестиций.

Казахстан Китай
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