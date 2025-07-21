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Индекс МосБиржи превысил 2820п в ожидании снижения ставки ЦБ и переговоров по Украине

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения роста на фоне улучшения внешней конъюнктуры, ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля и переговоров по Украине, которые могут состояться во второй половине недели; новые антироссийские санкции ЕС инвесторы предпочли проигнорировать. Индекс МосБиржи в понедельник превысил 2820 пунктов, лидировали в росте акции ОК "Русал" (+6,8%), "Эн+ груп" (+6,7%), "НЛМК" (+4,5%), ПАО "Полюс" (+3,7%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2821,78 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1134,88 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 июля, составил 78,3274 руб. (+1,45 копейки).

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