Рубль утром слегка опускается в паре с юанем на фоне снижения нефти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже утром во вторник. Рубль слегка опускается на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,861 руб. (+0,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"В понедельник рубль перешел к восстановлению, практически полностью отыграв потери пятницы, в результате чего юань потерял 0,7%, закончив сессию у 10,86 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения позитивных тенденций в рубле. Российская валюта продолжит получать поддержку со стороны спроса на рублевые активы, а также, в преддверии пика налоговых выплат, - со стороны экспортеров. В сложившейся ситуации ожидаем, что юань продолжит движение в нижней половине диапазона 10,8-11,3 рубля. Сдержать дальнейшее укрепление рубля и его выход на новые локальные максимумы может стабилизация спроса на валюту со стороны импортеров, наметившаяся в последние месяцы, а также ожидание снижения ключевой ставки на заседании регулятора в пятницу", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть опускаются во вторник в связи с растущими опасениями трейдеров, что торговые споры, в том числе, между США и Евросоюзом, приведут к ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, снижению спроса на энергоносители.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $68,8 за баррель, что на 0,59% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 0,55%, до $65,57 за баррель.

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп ужесточил требования в торговых переговорах с ЕС, настаивая на минимальных для блока пошлинах в 15-20%. Между тем, европейские страны на этой неделе планируют согласовать план мер в ответ на американские пошлины на случай, если торговое соглашение с США не будет заключено.