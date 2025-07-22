Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню на фоне дешевеющей нефти

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню на фоне дешевеющей нефти. Участники рынка ждут новостей о третьем раунде прямых переговоров между российской и украинской делегациями, который может состояться в Стамбуле на этой неделе.

К 19:00 юань подорожал на 8,55 копейки, до 10,9425 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 23 июля на 23,92 копейки, до 78,0882 рубля, и увеличил курс евро на 26,44 копейки, до 91,7782 рубля.

"Волатильность валютных курсов в начале недели немного выросла. Поддержка рубля со стороны приближающегося налогового периода пока выражена слабо, хотя в июле компаниям предстоит уплата еще и налога на дополнительный доход (НДД). Возможно, этот фактор еще проявит себя ближе к концу недели. В целом же пока можно говорить о том, что приближение фискальных платежей позволяет только удерживать рубль от ослабления. В то же время в оставшиеся до заседания ЦБ дни на новые 52-недельные пики может выйти индекс гособлигаций RGBI. Активный спрос на рублевый долг - фактор за рубль, как, впрочем, и оживление геополитических надежд. На этой неделе ожидается третий раунд мирных переговоров России и Украины в Стамбуле. В ближайшие дни можно ожидать курсы примерно на уровнях текущих коридоров - 10,75-11,05 рубля/юань, 77,5-79,5 рубля/$1. А уже с будущей недели баланс факторов будет против рубля - завершится налоговый период, а ЦБ в эту пятницу может понизить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 18%", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

На очередном раунде российско-украинских переговоров планируется обсуждение проектов меморандумов обеих сторон по урегулированию, о точной дате будет сообщено, когда Кремль будет к этому готов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Надеемся, что (переговоры - ИФ) будут на этой неделе. Как будем готовы, сделаем сообщение по срокам, - сказал он. - Тема переговоров достаточно сложная, помимо других вопросов, конечно, надо будет обсуждать те самые проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда",.

Российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле, сообщило Independent Turkce со ссылкой на источники. "Переговоры могут состояться в среду или четверг", - говорится в сообщении.

Ранее в российской переговорной группе подтвердили, что Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе. В 2025 году прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.

Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник на опасениях ослабления спроса на энергоносители в результате ухудшения условий международной торговли.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,36% до $68,26 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,49%, до $64,97 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent опускалась до $68,16 за баррель, на WTI - до $64,85 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ходом переговоров Вашингтона с торговыми партнерами в преддверии вступления в силу повышенных пошлин на импорт товаров в США. Участники рынка опасаются, что разногласия в сфере торговли приведут к ослаблению глобальной экономической активности, и как следствие, к снижению спроса на нефть.

Банк России во вторник, 22 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 685,545 млрд рублей (при лимите 685,545 млрд рублей и спросе 685,545 млрд рублей) в среднем по ставке 20% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 15 июля, ЦБ разместил 706,38 млрд рублей (при лимите 706,38 млрд рублей и спросе 706,38 млрд рублей) в среднем по ставке 20,02% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 июля опустилась на 3 базисных пункта - до 19,1% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки один и три месяца уменьшились на 2 базисных пункта и во вторник достигли 19,77% и 20,76% годовых соответственно. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев понизилась на 1 базисный пункт и составила 21,76% годовых.