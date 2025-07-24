Объем переводов через СБП во II квартале вырос в 1,7 раза год к году

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Количество переводов через Систему быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2025 года выросло в 1,4 раза г/г и составило 3,2 млрд операций, их объем вырос в 1,7 раза - до 22,2 трлн рублей, говорится в сообщении ЦБ.

При этом 4 из 10 переводов - это переводы граждан между своими счетами в разных банках, отмечает регулятор.

Количество операций по оплате товаров и услуг в СБП по итогам II кв. увеличилось в 1,6 раза - до 1,3 млрд операций. Их объем вырос в 1,4 раза - до 2,2 трлн руб.

Число переводов юридических лиц гражданам через СБП (например, страховые выплаты, выплаты от брокеров и прочие) во II кв. увеличилось в 1,5 раза - до 57 млн операций. Их объем достиг 438 млрд руб., что в 1,4 раза превышает показатель за аналогичный период 2024 г. При этом 9% количества операций составляют выплаты кешбэка.

Всего во II квартале через СБП было проведено 4,6 млрд операций на сумму 24,8 трлн рублей. Эти показатели увеличились в 1,5 и 1,6 раза соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднее количество платежей в сутки составило 15 млн.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, во втором квартале превысило 2,5 млн единиц. Количество малых и средних предприятий (МСП) в СБП составляет 2,1 млн ед., что составляет 32% от общего числа МСП.

Переводами в СБП во II кв. воспользовались 7 из 10 жителей РФ, оплатой товаров и услуг - 5 из 10. В среднем один гражданин в отчетном квартале совершил 31 перевод и оплатил через СБП 19 покупок.

Система быстрых платежей - сервис Банка России, который был запущен в феврале 2019 года. СБП позволяет по номеру телефона переводить средства между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов по номеру телефона, оплачивать товары и услуги, получать возвраты в случае отказа от покупки или выплаты от компаний клиенту, а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и проводить платежи в пользу государства (например, оплачивать штрафы).



