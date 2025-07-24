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Энергетическая структура Trafigura может закрыть биотопливный завод в Великобритании

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Энергетическая Greenergy, принадлежащая трейдеру Trafigura Group, начала консультации относительно прекращения производства на заводе по выпуску биотоплива в Великобритании. Об этом сообщила сама Greenergy.

"Несмотря на значительное снижение затрат для повышения рентабельности завода, предприятие в Иммингеме продолжает испытывать негативное влияние рыночных факторов, включая более медленное повышение требований к смешиванию биотоплива в Великобритании по сравнению с европейскими странами и конкуренцию со стороны субсидируемой продукции из США", - говорится в сообщении.

Гендиректор Greenergy Адам Трейгер заявил: "Учитывая сохраняющееся давление на рынке, у нас, к сожалению, недостаточно уверенности в перспективах политики Великобритании в области биотоплива, чтобы вложить значительные инвестиции, необходимые для создания конкурентоспособного производства в Иммингеме. Мы стремимся к скорейшим переговорам с ведомствами об увеличении доли биотоплива, используемого в бензине и дизельном топливе Великобритании. Этот шаг поможет защитить сектор биотоплива, а также сократить выбросы в Великобритании, особенно от большегрузных автомобилей".

Производство на заводе в Иммингеме на северо-востоке Англии было приостановлено в конце мая, когда компания объявила о пересмотре деятельности на объекте.

Trafigura в начале августа 2024 года завершила приобретение Greenergy. Компания, основанная в 1992 году для поставок дизельного топлива с низким уровнем выбросов, является одним из крупнейших в Европе поставщиков биотоплива с производственными предприятиями в Великобритании и Нидерландах, а также ведущим дистрибьютором автомобильного топлива в Англии. На международном рынке Greenergy ежегодно поставляет более 15 млрд литров топлива супермаркетам, нефтяным компаниям, оптовым торговцам топливом, а также розничным и коммерческим клиентам. В Ирландии она реализует свою продукцию под брендами Inver Energy и Amber Petroleum, а в Канаде осуществляет поставки коммерческим и оптовым клиентам со своих железнодорожных терминалов в Онтарио и Британской Колумбии. По данным издания издание Ship&Bunker, на долю завода в Иммингеме приходится 25% производства биодизеля в Великобритании.

Trafigura Великобритания Иммингем Greenergy Адам Трейгер
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