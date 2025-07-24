Рубль на "Мосбирже" подешевел на ожиданиях снижения ставки Банком России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В четверг на "Московской бирже" рубль умеренно подешевел к юаню, отыгрывая, прежде всего, ожидания очередного снижения ключевой ставки Банком России 25 июля, причем шагом более 1 процентного пункта.

К 19:00 юань подорожал на 10,1 копейку (на 0,92%), до 11,045 рубля. На торгах биржевой курс юаня достигал максимальных значений с 21 мая текущего года - 11,1485 рубля.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 25 июля на 41,46 копейки, до 78,8623 рубля, и увеличил курс евро на 1,55 рубля, до 93,3362 рубля.

Банк России в пятницу будет выбирать между шагами снижения ключевой ставки на 100, 200 и 300 базисных пунктов - до 19%, 18% или даже 17% годовых, считают аналитики. Большинство экспертов полагает, что в итоге регулятор выберет середину и снизит ставку на 200 базисных пунктов.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России за неделю с 15 по 21 июля до 0,05% после роста на 0,02% с 8 по 14 июля. Недельная дефляция зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года. Годовая инфляция на 21 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

"Перед заседанием ЦБ по ключевой ставке курс рубля начал ослабевать, реагируя на предстоящее снижение ставки и потеряв с утра четверга по отношению к доллару и юаню около 1%. Большинство экспертов прогнозирует снижение ключевой ставки на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. На принятие регулятором именно такого решения может повлиять информация о дефляции за прошедшую неделю по ограниченному списку товаров и услуг. Прошедшие накануне в Стамбуле переговоры украинской и российских сторон ожидаемо не принесли прорывных решений в направлении мирного урегулирования конфликта, что также не дает особого повода к оптимизму на валютном и фондовом рынке. Вероятно, предстоящее снижение ключевой ставки уже заложено рынком в текущий курс нацвалюты, и она не претерпит значительных изменений в ближайшей перспективе, торгуясь в диапазоне 78-81 рубль/$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

В четверг рубль перешел к ослаблению, в результате чего курс юаня обновил максимумы с конца мая. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича, к подобной динамике могло привести сразу несколько факторов. Первым из них могло стать снижение поддержки рубля со стороны экспортеров. Возможно, что компании предпочли закончить подготовку к пику налоговых выплат до заседания Центробанка, тем самым снизив риски более жесткой позиции регулятора при принятии решения по ставке, что привело к сокращению предложения иностранной валюты на рынке. Плюс к этому, сказался и спекулятивный интерес - часть инвесторов могла открыть длинные позиции в иностранных валютах, ставя на ослабление рубля в случае снижения ключевой ставки более чем на 200 базисных пунктов на заседании в пятницу и мягкой риторики регулятора, говорящей о готовности продолжить смягчение ДКП на следующих заседаниях.

"Также можно выделить и технический фактор спроса. Юань почти два месяца провел в узком диапазоне 10,8-11 рублей, и выход из него вверх мог стимулировать закрытие по "стопам" коротких позиций в китайской валюте, а также открытие длинных на пробое сопротивления. При этом с точки зрения баланса спроса и предложения на краткосрочном горизонте нет поводов для существенного ослабления рубля - ожидаем сохранение юанем позиций в целевом диапазоне 10,8-11,3 рубля, не исключая возможности краткосрочного возвращения китайской валюты ниже 11 рублей. Однако на горизонте до конца года такие факторы, как смягчение ДКП и активизация спроса на валюту со стороны импортеров, могут способствовать ослаблению нацвалюты, что выведет юань в район 12 рублей за единицу китайской валюты", - считает Зварич.

"Рубль открылся вниз к юаню и некоторое время активно дешевел. Пара CNY/RUB установила двухмесячную вершину вблизи отметки 11,15 рубля. Однако затем российская валюта перешла к коррекционному повышению. В результате удалось отыграть около половины дневных потерь. Спрос на валюту, вероятно, продолжает увеличиваться по мере восстановления импорта, чему способствует усиление активности потребителей. При этом, несмотря на увеличение предложения инвалюты благодаря налоговому периоду, его оказалось недостаточно для сохранения рыночного равновесия, наблюдавшегося в последние несколько месяцев", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"После прохождения пика фискальных платежей экспортеров 25 и 28 июля снижение курса рубля может стать более устойчивым. Сегодня пара CNY/RUB уже попыталась выйти вверх из двухмесячного диапазона консолидации 10,78-11,08 рубля, ненадолго превысив его верхнюю границу. Вряд ли до начала следующей недели юаню удастся закрепиться выше сегодняшнего максимума 11,15 рубля, но затем он способен направиться к следующему сопротивлению 11,5 рубля, чуть ниже которого находится трехмесячная вершина", - полагает Бабин.

Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга, заявил глава российской переговорной группы Владимир Мединский. "Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле после третьего раунда переговоров с Украиной. Он добавил, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп".

Мединский также выразил надежду, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. "Мы надеемся, что будет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне оптимизма инвесторов в отношении переговоров США с торговыми партнерами.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,36% до $69,44 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,58%, до $66,28 за баррель.

По данным западных СМИ, Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Ранее на этой неделе Штаты заключили торговую сделку с Японией. Надежды на то, что ЕС и США смогут договориться до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом Дональдом Трампом пошлины, ослабляют беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и спроса на нефть.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные министерства труда США, показавшие снижение числа заявок на пособие по безработице по итогам шестой недели подряд. Это говорит об устойчивости американского рынка труда и экономики в целом, отмечают эксперты. Запасы нефти в США на прошлой неделе заметно снизились - на 3,17 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) преимущественно слегка снизились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 июля осталась на прежнем уровне - 19,1% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на срок один месяц и три месяца опустилась в четверг на 2 базисных пункта - до 19,72% и 20,73% годовых соответственно, а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 1 базисный пункт (до 21,74% годовых).