Хуснуллин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на 2 процентных пункта

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Ключевая ставка Банка России по итогам заседания совета директоров регулятора 25 июля может быть снижена с 20% до 18%, полагает вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве, в частности, строительство и льготные ипотечные программы.

"Хотелось бы 4 (процентных пункта снижения - ИФ), минимум. Но думаю, что будет 2", - сказал Хуснуллин журналистам на полях Международной экологической конференции, которая проходит на алтайском курорте "Манжерок", отвечая на вопрос об ожиданиях от совета директоров ЦБ.

Оценка вице-премьера совпадает с рыночным консенсусом: большинство аналитиков также ждет снижения ставки ЦБ в пятницу на 2 п.п., до 18%, хотя в последние дни на фоне выхода статистики, свидетельствующей о замедлении экономической активности и темпов инфляции, некоторые эксперты к альтернативному прогнозу в 1 п.п. добавили вариант 3 п.п.

Хуснуллин не стал прогнозировать, какой ключевая ставка будет в конце 2025 г., назвав при этом оптимальный, по его мнению, сценарий.

"Я не прогнозирую ставки, это не моя работа. Но хотелось бы, чтобы у нас ставка до конца года была не более 10-12%", - сказал он в ответ на вопрос, какая КС была бы предпочтительна для строительной отрасли.

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