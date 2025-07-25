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Рубль утром опускается в паре с юанем в ожидании снижения ставки ЦБ в пятницу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно повышается на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет в ожидании снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 4,8 коп. - до 11,093 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 2,78 коп. выше уровня действующего официального курса.

Совет директоров Банка России на заседании 25 июля рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Большинство аналитиков прогнозируют ее снижение на 200 базисных пунктов - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг снижения в 300 базисных пунктов (до 17%), в то время как ряд экономистов, наоборот, не исключает более скромного шага в 100 базисных пунктов (до 19% годовых).

Банк России на июньском заседании рассматривал сохранение ключевой ставки на уровне 21%, а также ее снижение на 50 или 100 базисных пунктов. В итоге регулятор вопреки ожиданиям рынка о неизменности ставки снизил ее на 100 базисных пунктов - до 20% годовых.

Дискуссия на июльском заседании совета директоров ЦБ будет вестись о шагах снижения ставки, заявила в начале месяца председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она добавила, что если индикаторы экономики будут сигнализировать о более быстром ее замедлении и инфляция будет снижаться ниже цели, то это даст ЦБ пространство для более быстрого снижения ключевой ставки.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в РФ с 15 по 21 июля до 0,05% после роста на 0,02% с 8 по 14 июля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года. Годовая инфляция в РФ на 21 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

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