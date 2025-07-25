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Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу растет на фоне подорожавшей нефти (фьючерс на Brent превысил $69,6 за баррель) и в ожидании заседания Банка России в 13:30, от которого ждут смягчения монетарной политики, причем размер снижения ключевой ставки может задать дальнейший вектор движения акций. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте бумаги ПАО "Группа Астра" (+3,5%), ПАО "Группа Позитив" (+3,1%) и "Совкомфлота" (+2,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2815,1 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1124,51 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 0,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 июля, составляет 78,8623 руб. (+41,46 копейки).

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