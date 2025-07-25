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Gunvor вышел на рынок электроэнергии в Японии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group вышел на японский рынок электроэнергии, присоединившись к волне иностранных компаний, стремящихся расширить свое присутствие в быстрорастущем секторе, сообщает Bloomberg.

По словам представителя компании, Gunvor заключил свою первую сделку по фьючерсам на электроэнергию в Японии в конце июня. Компания также планирует открыть офис в Токио в рамках своих долгосрочных обязательств в регионе после выхода на австралийский энергетический рынок в 2024 году, сообщил ее представитель.

Японский рынок электроэнергии, либерализованный в 2016 году, неизменно привлекает интерес зарубежных компаний, стремящихся извлечь выгоду из волатильности цен и потенциала роста. Объемы торгов японскими фьючерсами на Европейской энергетической бирже (European Energy Exchange AG), крупнейшей бирже, торгующей производными финансовыми инструментами на электроэнергию в стране, в июне выросли более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Gunvor Токио Япония Швейцария
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