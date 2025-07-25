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Решетников в сентябре расскажет сенаторам о прогнозе экономического развития РФ до 2028 г.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации пригласит на свое первое заседание в осеннюю сессию, 24 сентября, министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Как ожидается, Решетников выступит на тему "О прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов".

За решение о приглашении министра на "правительственный час" верхняя палата парламента проголосовала в конце своего заключительного заседания весенней сессии.

Максим Решетников Совет Федерации
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