ЦБ ожидает, что инвестиции в РФ в 2025 г. вырастут, но меньшими темпами, чем в 2023-24 гг.

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России считает инвестиционную активность в экономике РФ по-прежнему высокой, по итогам года показатель вырастет, но темпы будут ниже, чем в 2023-2024 гг., заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания совета директоров банка.

"Что касается инвестиционной активности, она остается высокой, в том числе благодаря государственной поддержке в приоритетных секторах. Мы ожидаем, что инвестиции вырастут в этом году, но темпы их роста будут ниже, чем в предыдущие два года", - сказала она.

В пятницу совет директоров ЦБ принял решение понизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов - до 18%.

Согласно последним опубликованным данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2025 года выросли на 8,7% в годовом выражении. В IV квартале 2024 года рост инвестиций составлял 4,9% в годовом сравнении, в III квартале - 5,7%, во II квартале - 8,7%, в I квартале 2024 года - 14,8%.

В целом за 2024 год рост инвестиций в основной капитал, по оценке Росстата, был на уровне 7,4% после подъема на 9,8% в 2023 году и на 6,7% в 2022 году.

В 2025 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от апреля) увеличения инвестиций на 1,7%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале июля, по динамике инвестиций на 2025 год предполагает их рост на 2,6%.