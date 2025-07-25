Прогноз ключевой ставки в РФ допускает ее снижение на 100, 150 или 200 б.п., а также паузы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Прогноз по ключевой ставке допускает на оставшихся заседаниях до конца года разнообразные решения - паузы, снижения на 100, на 150 или 200 базисных пунктов, все будет зависеть от новых данных, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 20% до 18%.

"Что касается шагов наших решений по ДКП - если вы посмотрите на наш прогноз ключевой ставки, то он предполагает, что до конца года на отдельных заседаниях возможно снижение и по 100, и по 150, и по 200 базисных пунктов, равно как и паузы. Здесь все будет зависеть от поступающих данных", - сказала она.

"Но вот такая равномерная траектории снижения может быть при более убедительной картине стабилизации инфляции, инфляционных ожиданий на низком уровне и отсутствия новых инфляционных шоков", - отметила Набиуллина .

"Пока мы предполагаем возможность разных шагов", - заявила глава ЦБ.

Как сообщалось, Банк России снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, прогнозировавшихся в апреле, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 28 июля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%).