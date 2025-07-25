РСТ считает недостаточным снижение ставки ЦБ на 2% для оживления в туротрасли

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Снижение ключевой ставки Банком России можно считать положительным для туризма, однако это недостаточно для укрепления экономики отрасли, считает президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

"Снижение ключевой ставки ЦБ с 20% до 18% - это шаг в правильном направлении, но явно недостаточный для реального оживления экономики в туристической отрасли. Разница между 20% и 18% для бизнеса минимальна - кредиты остаются крайне дорогими, а инвестиционные проекты в туризме, требующие долгосрочного финансирования, по-прежнему сложно реализовать из-за высокой стоимости заемных средств", - сказал он "Интерфаксу".

Представители туриндустрии надеются, что в ближайшей перспективе ключевая ставка опустится хотя бы до 10% и ниже.

"Это позволит привлекать деньги в отрасль, запускать новые проекты и стимулировать рост туристического сектора. Пока же снижение на 2% - можно рассматривать как положительную тенденцию, нежели реальную помощь бизнесу", - пояснил Уманский.

Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку с 20 до 18% годовых. Это второе подряд смягчение монетарной политики - в июне ставка снизилась с 21 до 20%.