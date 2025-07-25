Рынок акций РФ упал к 2770п по индексу МосБиржи и завершил неделю снижением

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу развернулся вниз после снижения ключевой ставки Банка России на ожидаемые 200 базисных пунктов и прогнозов регулятора о дальнейшей денежно-кредитной политике (ДКП), в отношении которой глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила паузу в цикле снижения ставки; индекс МосБиржи откатился в район 2770 пунктов, растеряв весь недельный прирост; лидерами снижения в пятницу выступили акции "Группы компаний ПИК" (-4%), "Норникеля" (-3,1%), "Эн+ груп" (-3,1%), ОК "Русал" (-3,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2772,39 пункта (-1,3%, утром индекс поднимался до 2827 пунктов), индекс РТС - 1097,84 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составил 79,5527 руб. (+69,04 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,4-2%, доллар от ЦБ РФ подорожал на 1,24 рубля.

Подешевели в пятницу также акции ПАО "Полюс" (-2,9%), АФК "Система" (-2,8%), "АЛРОСА" (-2,5%), "ВК" (-2,5%), "НОВАТЭКа" (-2%), "ММК" (-1,9%), "Северстали" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-1,4%), "НЛМК" (-1,3%), "МТС" (-1,2%), "Газпрома" (-1%), "Роснефти" (-1%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+1,1%), "ФосАгро" (+0,6%).

Решение ЦБ по ставке

Банк России в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%, понизил прогноз по средней ставке до 18,8-19,6% с 19,5-21,5% годовых.

Также ЦБ РФ снизил прогноз по средней ставке на 2026 год до 12-13% с 13-14%, на 2027 год сохранил на уровне 7,5-8,5%. ЦБ РФ сохранил в заявлении фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году, 12-13% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

Большинство аналитиков прогнозировали снижение ставки также на 200 б.п. - до 18% годовых. Некоторые эксперты допускали и больший шаг снижения в 300 б.п. (до 17%), ряд экономистов, наоборот, не исключал более скромного шага в 100 б.п. (до 19%).

Набиуллина заявила на брифинге, что инфляция в РФ замедляется, в основе этого лежит жесткая ДКП, поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нужно действовать осторожно. По ее словам, инфляция в РФ находится на пути возвращения к цели в 4%, но этот путь пока не пройден до конца, сложившаяся тенденция должна закрепиться.

Прогноз по ключевой ставке допускает на оставшихся заседаниях до конца года разнообразные решения - паузы, снижения на 100, на 150, на 200 базисных пунктов, все будет зависеть от новых данных, заявила глава Банка России.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.

Тем временем, президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что по-прежнему допускает вариант с введением вторичных санкций против России в случае отсутствия успехов с урегулированием ситуации на Украине. "Мы посмотрим на полную картину и, вероятно, мы введем вторичные санкции", - ответил Трамп на вопрос журналиста, приближаются ли США к моменту принятия таких санкций.

Трамп напомнил, что ранее, 14 июля, он дал срок в 50 дней на заключение мирного соглашения между РФ и Украиной.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс Мосбиржи подрастал перед заседанием ЦБ, а по факту решения регулятора перешел к коррекции, планка 2800 пунктов не устояла. Ключевая ставка была понижена до 18%, чего ожидало большая часть рынка, то есть данное решение во многом уже было заложено в цены. Инвесторы могли фиксировать прибыль перед выходными, тем более в условиях геополитической напряженности. Рублевое ослабление несущественно повлияло на общий сантимент.

Решение ЦБ отражает актуальные макроэкономические тренды. Инфляция снижается с опережением прогноза регулятора, согласно последним оперативным данным, она замедлилась ниже 9,2% в годовом выражении, а в недельном впервые с начала осени прошлого года была зафиксирована дефляция. Кредитование населения и бизнеса резко сократилось, потребительский спрос охлажден, темпы роста зарплат замедляются. Как отметил сам регулятор, экономика "продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста".

На внешних рынках все следят за торговыми переговорами. США за последнее время заключили ряд сделок, в частности с Японией, Филиппинами, Индонезией. На очереди крупные игроки - ЕС и Китай. Представители США и КНР будут вести переговоры о торговле 27-30 июля в Швеции, отметил эксперт.

Из внешних событий понедельника интерес представляют заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, предваряющее основную встречу альянса, намеченную на 3 августа. Ключевым событием будущей недели на глобальных рынках станет заседание Федрезерва США 30 июля. Изменения ставок в этот раз не ждут, но контекст торговых войн и давление на ФРС со стороны Дональда Трампа привлечет дополнительное внимание к риторике американского регулятора, полагает Шепелев.

"Если выходные не принесут негатива, на российском рынке в начале будущей недели можно ожидать преимущественно растущей динамики. Прогноз по индексу Мосбиржи на 28 июля - 2760-2860 пунктов", - заключил представитель "БКС МИ".

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, большинство аналитиков и участников рынка закладывали в своих прогнозах снижение ставки на 2 п.п., что было связано с четкими сигналами от регулятора о готовности к более мягкой политике. Главным фактором стало снижение цен (с поправкой на сезонность) - в годовом выражении базовая инфляция в июле опустилась до 6,2% против 8,2% в марте. Это все еще выше целевых 4%, но движение к таргету, установленному ЦБ, идет опережающими темпами, отметил эксперт.

На этом фоне ослабли инфляционные ожидания бизнеса и населения. Наблюдаемый рост цен замедляется второй квартал подряд, чему в немалой степени способствует падение деловой активности и доступности кредитов. Сказывается накопительный эффект от нескольких лет удержания высоких ставок. Высокая уверенность ЦБ по поводу ценовой стабильности также в значительной степени связана с сильным рублем, который с начала года укрепился более чем на 20% и держится против глобальных валют (включая доллар, евро и юань) на редкость долго, несмотря на высокий летний сезон, когда рубль традиционно склонен падать.

"Мы ожидаем, что осенью снижение ставки ЦБ продолжится, но будет не таким резким, как в июле. В условиях крупного дефицита бюджета и рисков того, что расходы будут расти, осенью мы можем не увидеть столь же быстрого падения инфляции, и у ЦБ попросту не будет причин для столь решительных действий. Для инвесторов и вкладчиков все это означает, что сейчас лучшее время для фиксации пока еще высоких ставок в облигациях, на депозитах и денежных фондах, а также интересное время для вложений в валютные инструменты, пока они еще дешевы. Снижение ставки будет давить на рубль, а значит, курсы иностранных валют могут развернуться в любой момент", - полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой, снижение ставки на 2 п.п. и сигнал регулятора скорее свидетельствуют в пользу устойчивости дезинфляционной тенденции и роста рисков для бизнеса в жестких денежно-кредитных условиях, но по-прежнему не исключает возможность нового повышения ставки в случае роста рисков усиления инфляционного давления.

Зафиксированная Росстатом первая за длительное время дефляция не является однозначным признаком охлаждения инфляции, поскольку в текущих данных присутствует и сезонный фактор в виде снижения цен на плодоовощную продукцию, а также пока еще не проявлен вторичный эффект повышения тарифов ЖКХ и его влияние на инфляционные ожидания, который будет понятен в августе-сентябре. Вместе с тем сохраняется высокий проинфляционный риск, связанный с бюджетом: к осени станет понятнее, каким складывается бюджет в 2025 году и как Минфин будет считать новый план. На этом фоне Банк России будет и далее сохранять осторожность в снижении ключевой ставки, сохраняя сигнал умеренно жестким, считает аналитик.

По оценке руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольги Беленькой, ЦБ сохранил нейтральный сигнал: "дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий". Многие ожидали перехода к мягкому сигналу, а нейтральное решение ЦБ вызвало некоторую фиксацию на рынках после перегретых ожиданий.

Нежелание ЦБ снижать ставку более существенно (например, на 300 б.п.) и/или переходить к мягкому сигналу, несмотря на околонулевую инфляцию, может объясняться необходимостью переоценки новых факторов, влияющих на инфляцию, осенью этого года, считает Беленькая. Это бюджетная неопределенность (в сентябре станут известны бюджетные проектировки на 3 года и уточнение параметров на этот год), возможность новых санкций (50 дней Трампа истекают в начале сентября), возможные опасения, что смягчение ДКУ (ставки долгового рынка, ставки по депозитам) может происходить слишком быстро, полагает аналитик.

В отличие от предыдущих прогнозов новый прогноз ЦБ не предполагает возможности повышения ключевой ставки. Прогноз соответствует диапазону ключевой ставки на конец года в коридоре 14-18%. На будущий год прогноз средней ключевой ставки снижен до 12-13% (прежний прогноз 13-14%). С 2027 года, как и ранее, ЦБ ожидает ключевую ставку в долгосрочном нейтральном диапазоне 7,5-8,5% (не изменился), заключила представитель "Финама".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, рынок акций РФ воспринял решение Банка России снизить ключевую ставку до 18% сдержанно, так как оно совпало с консенсусом. При этом сигнал регулятора остался нейтральным, что дает ЦБ больше пространства для действий на следующих заседаниях. Неопределенность относительно проинфляционных факторов сохраняется, а в базовом сценарии ожидается снижение ставки до 16% к концу года.

Подросли бумаги Ozon (+0,1%) на фоне информации о том, что структуры Александра Чачавы приобрели 100% акций АО "О23", которая владеет 28% Ozon. Можно предположить, что это один из шагов в вопросе редомициляции компании. Хуже рынка выглядели бумаги застройщиков ("Самолет", "ПИК", "Группы ЛСР"), которые реагируют на нейтральный сигнал Банка России. Эти эмитенты чувствительны к уровню ключевой ставки, которая может снижаться более медленными темпами, чем рассчитывали инвесторы, полагает Обухов.

По словам директора департамента образовательных программ ИК "Велес Капитал" Валентины Савенковой, снижение ключевой ставки ЦБ на 200 б.п. не стало сюрпризом, именно такой сценарий инвесторы рассматривали наиболее вероятным. На волне этих ожиданий в предыдущие 10 дней индекс МосБиржи прибавил 7,5%, достигнув верхней границы бокового диапазона, в котором пребывает с мая текущего года, однако преодолеть сопротивление 2850 пунктов сил у рынка акций не хватило, и уже накануне началась коррекция вниз, которая продолжилась и в пятницу после объявления решения ЦБ РФ.

Отдельные акции демонстрируют разнонаправленное движение в узком диапазоне, выросли на неожиданно высоких оборотах бумаги IVA Technologies (+15,1%). Среди аутсайдеров дня выступили акции "Мечела" (-4,8%) и ГК "Самолет" (-4,6%). Роста объемов и повышения волатильности в ликвидных фондах денежного рынка не наблюдается, что говорит о том, что серьезного оттока средств из этих инструментов пока не происходит, отметила Савенкова.

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,1%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX снизились на 0,3%, CAC 40 подрос на 0,3%), слабо "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,1-0,3%).

Инвесторы продолжают следить за новостями из сферы международной торговли. Ожидается, что на следующей неделе в Стокгольме пройдет третий раунд американо-китайских переговоров, в ходе которых, вероятно, будет обсуждаться вопрос о продлении действия отсрочки введения повышенных взаимных пошлин, срок которой истекает 12 августа.

Розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,9% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,2%, сообщает Trading Economics.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в июне рухнул на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до $311,84 млрд, по данным министерства торговли страны. Это самое существенное падение более чем за пять лет (с апреля 2020 года). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 11,1%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены снижаются, растеряв дневной прирост. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по Москве в пятницу составила $66,61 за баррель (-0,8% и +1% в четверг), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $65,35 за баррель (-1% и +1,2% накануне).

Участники нефтяного рынка следят за ходом переговоров США с их торговыми партнерами.

Ранее на этой неделе Вашингтон подписал торговое соглашение с Японией. Кроме того, СМИ сообщили, что ЕС и США также близки к заключению сделки, а министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что оптимистично оценивает возможность подписания соглашения с США до 1 августа.

Оптимизм по поводу скорой сделки с Европейским союзом несколько уменьшился после заявлений Трампа о том, что вероятность заключения торгового соглашения с ЕС составляет примерно 50%.

Тем временем СМИ сообщают, что власти США могут разрешить компании Chevron вести деятельность в Венесуэле с определенными ограничениями. По мнению аналитиков ING, это может привести к росту поставок нефти из страны, находящейся под американскими санкциями, на 200 тыс. баррелей в сутки.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились акции ПАО "Уралкуз" (-12,5%), ПАО "Светофор Групп" (-7,1%), "Мечела" (-4,8% и -3,5% "префы"), ГК "Самолет" (-4,6%), ПАО "Европлан" (-2,7%), ПАО "Группа ЛСР" (-2,5%).

Чистый убыток "Русснефти" (-2,1%) по РСБУ в первом полугодии 2025 года составил 2,4 млрд рублей против 18,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка снизилась на 17,7%, до 121,3 млрд рублей; себестоимость - на 17,9%, до 91,2 млрд рублей.

Выручка ГК "Русагро" (-2,1%) во втором квартале этого года до межсегментных элиминаций составила 88,27 млрд рублей, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

Выросли акции ПАО "АГ Кристалл" (+21,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+17,6%), ПАО "ИВА" (+15,1%), ПАО "Лензолото" (+9,7% и +9,4% "префы"), ПАО "Таттелеком" (+7,7%), МКФ "Красный Октябрь" (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,92 млрд рублей (из них 14,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,49 млрд рублей на бумаги ВТБ и 8,5 млрд рублей на акции "Т-Технологии").