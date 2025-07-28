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АБР ухудшил прогноз роста ВВП развивающихся стран Азии в 2025 году

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Азиатский банк развития (АБР) понизил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой Азиатско-Тихоокеанского региона в 2025 году до 4,7% с ожидавшихся в апреле 4,9%. Оценка повышения ВВП в следующем году была ухудшена до 4,6% с 4,7%.

"Понижение прогнозов обусловлено ожиданиями сокращения экспорта на фоне повышения импортных пошлин США и неопределенности в мировой торговле, а также ослабления внутреннего спроса", - сообщается в отчете АБР.

Перспективы развития АТР могут быть еще больше подорваны эскалацией тарифов США и торговой напряженностью, полагают эксперты. К другим рискам относятся конфликты и геополитическая напряженность, которые могут нарушить глобальные цепочки поставок и привести к росту цен на энергоносители, а также более серьезное, чем ожидалось, ухудшение ситуации на рынке недвижимости Китая.

"Экономические перспективы ухудшились на фоне растущих рисков и глобальной неопределенности, - полагает главный экономист АБР Альберт Парк. - Экономикам региона следует продолжать укреплять свои основы и содействовать открытой торговле и региональной интеграции для поддержки инвестиций, занятости и роста".

Прогнозируется, что инфляция в развивающихся странах АТР продолжит замедляться на фоне снижения цен на нефть и высокого объема сельскохозяйственного производства, что снизит давление на стоимость продовольствия. АБР прогнозирует инфляцию на уровне 2% в текущем году и 2,1% в 2026 году по сравнению с апрельскими оценками в 2,3% и 2,2% соответственно.

Аналитики банка по-прежнему ожидают увеличения ВВП Китая в 2025 году на 4,7%, в следующем году - на 4,3%. Инфляция в этом году, как ожидается, составит 0,2% (в апреле предполагалось 0,4%), в 2026 году - 0,4% (0,7%).

Экономика Южной Кореи по итогам текущего года вырастет на 0,8%, в то время как ранее ожидался подъем на 1,5%. Оценка роста в 2026 году была понижена до 1,6% с 1,9%.

ВВП Индии, по прогнозам, повысится на 6,5% в этом году и на 6,7% в будущем году. Предыдущий прогноз предусматривал подъем на 6,7% и 6,8% соответственно.

В АБР по-прежнему ожидают, что экономика Индонезии увеличится на 5% в 2025 году и на 5,1% в 2026 году.

АБР был создан в 1966 году. Его акционеры - 69 стран, 49 из которых расположены в азиатском регионе. К развивающимся странам Азии банк относит 46 из них.

АБР АТР
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