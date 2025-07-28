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Рынок акций РФ открылся в основную сессию снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,5%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник снижается по большинству blue chips на фоне сохраняющихся рисков объявления США новых антироссийских санкций и опасений относительно паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ, сдерживающими факторами выступают улучшение внешней нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $69 за баррель). Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,5%, лидируют в откате акции "Группы компаний ПИК" (-2,3%), АФК "Система" (-2,2%), "Аэрофлота" (-1,8%)

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2757,47 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1091,93 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 июля, составляет 79,5527 руб. (+69,04 копейки).

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