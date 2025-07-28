Саудовская фондовая биржа в I полугодии снизила чистую прибыль на 41%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Saudi Tadawul Group Holding Co., оператор Саудовской фондовой биржи, в первом полугодии снизила чистую прибыль на 41% относительно того же периода прошлого года - до 217 млн риялов ($58 млн), сообщается в ее отчетности.

Выручка опустилась на 12% и составила 647 млрд риялов. При этом среднедневной объем торгов упал на 33%.

Расходы выросли на 14% и достигли 461 млн риялов, в том числе из-за увеличения штата сотрудников.

Во втором квартале чистая прибыль Tadawul упала на 41% - до 96,2 млн риялов, выручка - на 10%, до 318,9 млн риялов.

Листинг на бирже имеют 379 компаний. Капитализация Tadawul на конец июня составляла 9,1 трлн риялов.