"Распадская" получила 608,6 млн рублей полугодового чистого убытка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -ПАО "Распадская" в первом полугодии 2025 года получило чистый убыток в размере 608,55 млн рублей по сравнению с чистой прибылью на уровне 2,93 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка в январе-июне 2025 года сократилась на 29% и составила 8,2 млрд рублей.

Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):

Январь-июнь 2025г Январь-июнь 2024г Динамика Выручка 8 221 664 11 543 307 -28,8% Себестоимость (8 195 352) (6 129 044) 33,7% Валовая прибыль 26 312 5 414 263 Падение в 206 раз Прибыль (убыток) от продаж (585 689) 4 803 743 - Чистая прибыль (убыток) (608 550) 2 930 893 -

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.