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"Распадская" получила 608,6 млн рублей полугодового чистого убытка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -ПАО "Распадская" в первом полугодии 2025 года получило чистый убыток в размере 608,55 млн рублей по сравнению с чистой прибылью на уровне 2,93 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка в январе-июне 2025 года сократилась на 29% и составила 8,2 млрд рублей.

Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".

Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):

Январь-июнь 2025гЯнварь-июнь 2024гДинамика
Выручка8 221 66411 543 307-28,8%
Себестоимость(8 195 352)(6 129 044)33,7%
Валовая прибыль26 3125 414 263Падение в 206 раз
Прибыль (убыток) от продаж(585 689)4 803 743-
Чистая прибыль (убыток)(608 550)2 930 893-

Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.

Evraz Распадская
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