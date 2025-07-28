"Распадская" получила 608,6 млн рублей полугодового чистого убытка
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU -ПАО "Распадская" в первом полугодии 2025 года получило чистый убыток в размере 608,55 млн рублей по сравнению с чистой прибылью на уровне 2,93 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.
Выручка в январе-июне 2025 года сократилась на 29% и составила 8,2 млрд рублей.
Отчетность угольной компании по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только шахты "Распадская".
Основные финпоказатели ПАО "Распадская" (в тысячах рублей):
|Январь-июнь 2025г
|Январь-июнь 2024г
|Динамика
|Выручка
|8 221 664
|11 543 307
|-28,8%
|Себестоимость
|(8 195 352)
|(6 129 044)
|33,7%
|Валовая прибыль
|26 312
|5 414 263
|Падение в 206 раз
|Прибыль (убыток) от продаж
|(585 689)
|4 803 743
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|(608 550)
|2 930 893
|-
Контролирующим акционером ПАО "Распадская" является Evraz, который владеет 93,2% акций компании.