Чистая прибыль ФПК по РСБУ упала в I полугодии в 4,3 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) по РСБУ упала в январе-июне 2025 г. в 4,3 раза, до 2,1 млрд руб. с 9,1 млрд руб. годом ранее, сказано в отчетности компании.

Выручка ФПК выросла в I полугодии на 14,2% и достигла 187,4 млрд руб.

Валовая прибыль компании составила 13,7 млрд руб. (-12,6% к январю-июню 2024 г.), прибыль от продаж - 7,05 млрд руб. (-26,8%).

Объем долгосрочных обязательств ФПК на 30 июня 2025 г. был равен 57,3 млрд руб. по сравнению с 46,9 млрд руб. на 31 декабря 2024 г., краткосрочных - достиг 106,6 млрд руб. против 81,4 млрд руб. на конец года.

"Федеральная пассажирская компания" создана 3 декабря 2009 г., а с 1 апреля 2010 г. начала самостоятельную деятельность в качестве перевозчика. ФПК занимается перевозкой пассажиров в дальнем следовании. 100% минус одна акция компании принадлежит ОАО "Российские железные дороги".