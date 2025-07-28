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ВВП Ирландии во втором квартале упал на 1%

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВВП Ирландии во втором квартале 2025 года упал на 1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, сообщило статуправление страны. Снижение ВВП отмечено впервые с 2023 года.

В первом квартале 2025 года экономика Ирландии выросла на 7,4% - максимальными темпами за четыре года, на фоне резкого увеличения экспорта, в частности, фармацевтической продукции, в США перед ожидавшимся введением новых пошлин на импорт Белым домом. Этот импульс, однако, сошел на нет во втором квартале.

Снижение ВВП в апреле-июне обусловлено "спадом в промышленности, ориентированной на мировой рынок", отметило статуправление.

ВВП Ирландии в минувшем квартале увеличился на 12,5% в годовом исчислении после роста на 20% в первом квартале.

Опубликованные 28 июля данные - предварительные. Статуправление Ирландии обнародует окончательный отчет о динамике ВВП за второй квартал 5 сентября.

30 июля Eurostat опубликует предварительные данные об изменении ВВП еврозоны во втором квартале. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозируют небольшое снижение европейского ВВП по сравнению с первым кварталом.

Eurostat Ирландия еврозона
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