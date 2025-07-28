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МосБиржа 9-10 августа протестирует торги выходного дня на срочном рынке

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа 9 и 10 августа проведет торги выходного дня на срочном рынке в режиме тестирования профучастниками, говорится в сообщении площадки.

В этом же режиме 9-10 августа пройдут торги на рынке акций.

Торги в выходные 16 и 17 августа на рынке акций и срочном рынке будут проходить в обычном режиме.

Торги в выходные на МосБирже проводятся с 09:50 до 19:00 по Москве (09:50-10:00 - аукцион открытия).

В выходные дни на срочном рынке инвесторы смогут заключать сделки со всеми фьючерсами и календарными спредами во всех режимах торгов, за исключением валютных контрактов. Сделки с опционами будут доступны только в адресном режиме. Валютные опционы к торгам в выходные дни не допущены.

Торги акциями по выходным МосБиржа запустила с 1 марта. Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня.

МосБиржа ранее сообщала, что запуск торгов на срочном рынке по выходным планируется с 9 августа.

Московская биржа
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