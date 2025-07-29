Поиск

Сбербанк во II квартале нарастил корпоративные кредиты по МСФО на 1,8%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк во II квартале нарастил корпоративное кредитование на 1,8%, розничное - на 0,9%, говорится в пресс-релизе банка по итогам отчетности по МСФО.

Совокупный кредитный портфель за II квартал вырос на 1,7%, на 2,1% с начала года (без учета валютной переоценки) - до 46,1 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки во II квартале вырос на 2,2% и составил 27,9 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась на 20 базисных пунктов (б.п.) за II квартал, до 17,6%.

Во II квартале банк выдал 5,2 трлн рублей корпоративных кредитов.

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос на 9,4% с начала года - до 7,3 трлн руб.

Розничный кредитный портфель с начала года не изменился и во II кв. составил 18,1 трлн руб. Доходность розничных кредитов снизилась на 77 б.п. за II квартал, до 17,8%.

Ипотечный портфель вырос на 2,8% за II квартал (на 2,6% с начала года) и составил 11,4 трлн руб. Выдачи ипотечных кредитов во II квартале сократились на 35% г/г - до 577 млрд руб.

Портфель потребительских кредитов снизился на 5,1% за II квартал - до 3,6 трлн руб. - под давлением высоких ставок в экономике и жесткого регулирования, отмечает банк. Выдачи потребительских кредитов во II квартале сократились на 70% г/г и составили 274 млрд руб.

Портфель кредитных карт увеличился на 1,8% за II квартал и составил 2,5 трлн руб. Число держателей кредитных карт выросло до 26,9 млн с 26,8 млн кварталом ранее.

Портфель автокредитов вырос на 0,8% за II квартал, достигнув 587 млрд руб.

Средства юридических лиц снизились на 2,9% за II квартал (-1,4% без учета валютной переоценки), уменьшились на 2,3% с начала года (+1,2% без учета валютной переоценки) - до 16,4 трлн руб. - в связи с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью, отмечает Сбер. Стоимость средств юридических лиц снизилась на 87 б.п. за II квартал, до 13,5%.

Средства физических лиц превысили 29,7 трлн руб., показав рост на 4,7% за II квартал (+5% без учета валютной переоценки), с начала года - рост на 6,8% (+8,4% без учета валютной переоценки). Стоимость средств физических лиц выросла на 83 б.п. за II квартал, до 11,8%.

Доля кредитов 3-й стадии, включая изначально обесцененные, выросла до 4,5% с 4,1% кварталом ранее. Доля "плохих" кредитов в корпоративном кредитном портфеле во II квартале выросла до 3,8% с 3,6% в I квартале, в розничном портфеле - выросла до 5,3% с 4,7%. Качество совокупного кредитного портфеля во II квартале остается под давлением высоких процентных ставок в экономике, отмечает банк.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 859 млрд рублей

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

Нефть Brent подешевела до $69,92 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Аэропорт Калининграда сообщил о сбое информационных систем

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6836 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });