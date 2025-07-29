Сбербанк во II квартале нарастил корпоративные кредиты по МСФО на 1,8%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк во II квартале нарастил корпоративное кредитование на 1,8%, розничное - на 0,9%, говорится в пресс-релизе банка по итогам отчетности по МСФО.

Совокупный кредитный портфель за II квартал вырос на 1,7%, на 2,1% с начала года (без учета валютной переоценки) - до 46,1 трлн руб.

Корпоративный кредитный портфель без учета валютной переоценки во II квартале вырос на 2,2% и составил 27,9 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась на 20 базисных пунктов (б.п.) за II квартал, до 17,6%.

Во II квартале банк выдал 5,2 трлн рублей корпоративных кредитов.

Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос на 9,4% с начала года - до 7,3 трлн руб.

Розничный кредитный портфель с начала года не изменился и во II кв. составил 18,1 трлн руб. Доходность розничных кредитов снизилась на 77 б.п. за II квартал, до 17,8%.

Ипотечный портфель вырос на 2,8% за II квартал (на 2,6% с начала года) и составил 11,4 трлн руб. Выдачи ипотечных кредитов во II квартале сократились на 35% г/г - до 577 млрд руб.

Портфель потребительских кредитов снизился на 5,1% за II квартал - до 3,6 трлн руб. - под давлением высоких ставок в экономике и жесткого регулирования, отмечает банк. Выдачи потребительских кредитов во II квартале сократились на 70% г/г и составили 274 млрд руб.

Портфель кредитных карт увеличился на 1,8% за II квартал и составил 2,5 трлн руб. Число держателей кредитных карт выросло до 26,9 млн с 26,8 млн кварталом ранее.

Портфель автокредитов вырос на 0,8% за II квартал, достигнув 587 млрд руб.

Средства юридических лиц снизились на 2,9% за II квартал (-1,4% без учета валютной переоценки), уменьшились на 2,3% с начала года (+1,2% без учета валютной переоценки) - до 16,4 трлн руб. - в связи с оптимизацией стоимости привлечения пассивов в рамках процедур управления ликвидностью, отмечает Сбер. Стоимость средств юридических лиц снизилась на 87 б.п. за II квартал, до 13,5%.

Средства физических лиц превысили 29,7 трлн руб., показав рост на 4,7% за II квартал (+5% без учета валютной переоценки), с начала года - рост на 6,8% (+8,4% без учета валютной переоценки). Стоимость средств физических лиц выросла на 83 б.п. за II квартал, до 11,8%.

Доля кредитов 3-й стадии, включая изначально обесцененные, выросла до 4,5% с 4,1% кварталом ранее. Доля "плохих" кредитов в корпоративном кредитном портфеле во II квартале выросла до 3,8% с 3,6% в I квартале, в розничном портфеле - выросла до 5,3% с 4,7%. Качество совокупного кредитного портфеля во II квартале остается под давлением высоких процентных ставок в экономике, отмечает банк.