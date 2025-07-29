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У Сбербанка ситуация по стоимости риска близка к пику

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Ситуация по стоимости риска у Сбера близка к пику, банк не ждет ее дальнейшего ухудшения, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

"В настоящий момент мы видим, что ситуация близка к пику с точки зрения стоимости риска, и дальнейшего роста стоимости риска мы не ждем", - сказал Скворцов.

"Дальше мы, скорее, на определенном горизонте ждем капитализации и начала периода снижения стоимости риска и улучшения качества портфелей, особенно вслед за некоторым "потеплением" денежно-кредитной политики, которую сейчас проводит Центробанк", - добавил он.

Совокупная стоимость риска Сбербанка во II квартале выросла до 1,71% с 1,24% кварталом ранее.

29 июля Сбер сохранил прогноз по стоимости риска на 2025 год в районе 1,5%.

Сбербанк Сбер Тарас Скворцов
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