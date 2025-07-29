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Путин позитивно оценил темпы развития Сбера

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высоко оценил темпы развития ПАО "Сбербанк", отметив, что это гарантирует стабильность всей банковской финансовой системы России.

"То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно", - сказал Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом.

Президент РФ подчеркнул, что Греф и те люди, которых он вокруг себя собрал, "вовремя увидели и вовремя видят основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватывают и вкладывают необходимые ресурсы".

"Поэтому нам в достаточно сложные времена, - не будем сейчас перечислять всех причин и всего, что сопровождало нас в предыдущие годы, - в том числе с помощью Сбера, даже если это напрямую не входило в круг ваших обязанностей, все-таки удалось выходить на такие позиции, которые позволили нам не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой, даже с опережением", - сказал президент.

"За это вам большое спасибо", - обратился Путин к главе Сбербанка.


Владимир Путин Сбербанк Герман Греф
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