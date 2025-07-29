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Deutsche Bank не ожидает снижения ставки ЕЦБ в 2025 году

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Аналитики Deutsche Bank больше не прогнозируют снижения процентной ставки Европейским центральным банком в 2025 году.

При этом они полагают, что ЕЦБ может пойти на повышение стоимости заимствований в 2026 году после заключения торгового соглашения между США и Евросоюзом в прошедшие выходные.

"После достижения соглашения торговая политика уже не является основанием для дальнейшего снижения ставок ЕЦБ, - сообщил Deutsche Bank. - Дальнейшее смягчение ставок теперь является рискованным сценарием".

На прошлой неделе Goldman Sachs и BNP Paribas также отказались от прогнозов, которые предполагали понижение ставки в текущем году. Аналогичного мнения придерживаются эксперты HSBC.

"Мы считаем, что цикл понижения ставок завершен, и следующим шагом станет повышение в четвертом квартале 2026 года", - сообщалось в отчете BNP.

Аналитики ряда других банков, включая Morgan Stanley и UBS, заявили о растущей неопределенности в отношении решения ЕЦБ в сентябре.

В июле ЕЦБ сохранил все три основные процентные ставки на прежних уровнях, в том числе ставка по депозитам осталась на отметке 2% годовых. Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Дальнейшие решения по денежно-кредитной политике будут основываться на прогнозах для инфляции и связанных с ними рисков, говорилось в пресс-релизе.

До этого ЕЦБ восемь раз уменьшал ставку с июня 2024 года.

BNP Paribas Deutsche Bank Goldman Sachs ЕЦБ Евросоюз Morgan Stanley HSBC
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