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Merck во II квартале сократила чистую прибыль на 19%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. уменьшила чистую прибыль во втором квартале 2025 года на 19%, сузила прогнозные диапазоны на текущий год и анонсировала масштабную программу сокращения расходов.

В апреле-июне чистая прибыль Merck составила $4,43 млрд, или $1,76 в расчете на акцию, против $5,46 млрд, или $2,14 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $2,13 на акцию с $2,28 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $2,01 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась на 2% - до $15,81 млрд с $16,11 млрд годом ранее при среднем прогнозе аналитиков в $15,89 млрд. Без учета курсовых разниц показатель также уменьшился на 2%.

Выручка фармацевтического подразделения Merck в минувшем квартале сократилась на 2% - до $14,05 млрд. Реализация самого продаваемого препарата компании Keytruda, применяемого в лечении онкологических заболеваний, выросла на 9%, до $8 млрд.

Доход подразделения по выпуску ветеринарных препаратов повысился на 11% - до $1,65 млрд.

Компания сузила прогноз выручки на текущий год до $64,3-65,3 млрд с $64,1-65,6 млрд, скорректированной прибыли - до $8,87-8,97 с $8,82-8,97 на акцию.

Merck также объявила о запуске программы экономии годовых расходов в размере около $3 млрд, в том числе за счет сокращения административного персонала, а также сотрудников в областях продаж и НИОКР. Программу планируется реализовать до конца 2027 года.

Merck США
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