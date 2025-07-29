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Сбер сохраняет план вскоре вывести основной объем непрофильных бизнесов на прибыль

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохраняет планы по выведению основного объема непрофильных бизнесов на прибыль в течение нескольких кварталов или года-двух, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

"По поводу непрофильных бизнесов, конечно, мы поставили себе задачу, и она всегда у нас стояла и остается актуальной, повышать их рентабельность и не только расти в выручке, в рыночной доле и по разным сегментам, отраслям, но и зарабатывать на этом. В конечном счете, только ради того, чтобы иметь прибыльные бизнесы, мы их и покупали", - сказал Скворцов.

"Мы в течение нескольких кварталов, в крайнем случае - года или двух, максимальное количество всех наших бизнесов планируем вывести на прибыль. Если мы понимаем, что они на прибыль не выходят, то тогда мы будем рассматривать альтернативные стратегии по ним и так или иначе способ вернуть свои инвестиции найдем", - добавил он.

Выручка Сбера от непрофильных бизнесов во II квартале 2025г выросла на 8,6% г/г - до 269,4 млрд руб. Рост показателя в I квартале составил 0,7% г/г и достиг 133,4 млрд руб.

Расходы банка по непрофильным видам деятельности во II кв. снизились на 13,3% год к году, до 345,5 млрд руб. Расходы в I квартале сократились на 16,2% г/г - до 164,5 млрд руб.

"То, что мы сегодня видим в отчетности, показатели эти улучшаются, действительно, довольно сильно. И по первому кварталу они улучшаются, и тем более они улучшаются к 2024 году. Конечно, это часть стратегии и мы планируем и дальше показывать этот тренд", - сказал финансовый директор Сбербанка.

Сбербанк
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