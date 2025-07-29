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ЦБ РФ запустил пилот по присвоению рейтингов акциям

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Банк России одобрил методологии двух кредитных рейтинговых агентств для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов.

В пилот вошли агентства "Национальные кредитные рейтинги" и "Национальное рейтинговое агентство", говорится в сообщении ЦБ.

"Это новый продукт на рынке, который представляет собой оценку справедливой стоимости компаний. Он станет дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии ими инвестиционных решений", - отметил Банк России.

При оценке эмитентов агентства будут учитывать, как компании соблюдают корпоративное законодательство, включая нормы защиты прав инвесторов, затем присваивать акциям "звездочки" и сопровождать рейтинги расширенной аналитикой.

Первыми попадут под рейтингование компании из программы создания акционерной стоимости ("Московская биржа", МКПАО "ЭН+ ГРУП", SFI ("ЭсЭфАй"), "Европлан", МТС-банк и "Промомед").

По итогам года ЦБ проанализирует полученный опыт и, если он окажется положительным, рассмотрит возможность применять рейтинги акций в финансовом регулировании.

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