Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам вслед за котировками нефти

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх после падения накануне на фоне заявлений президента США Дональда Трампа в отношении возможного введения новых антироссийских санкций; поддержку российским акциям оказали выросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся до $71 за баррель) и резкое ослабление рубля.

Индекс МосБиржи поднялся в район 2760 пунктов, лидировали в росте акции "Норникеля" (+5,8%), "Эн+ груп" (+4,4%), ПАО "Полюс" (+4,3%), "ФосАгро" (+4,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1% до 2758,28 пункта, индекс РТС из-за ослабления рубля упал на 2,2% до 1056,83 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 3,5%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 июля, поднялся до 82,2197 рубля (+2,64 рубля).

Подорожали также акции ОК "Русал" (+3,5%), "Роснефти" (+2,8%), "Группы компаний ПИК" (+2%), "Аэрофлота" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +0,8% "префы"), "АЛРОСА" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (+0,6%), "Северстали" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "ВК" (+0,4%).

Сбербанк в I полугодии 2025 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 5,3% - до 859 млрд рублей по сравнению с 816,1 млрд рублей прибыли годом ранее. Чистая прибыль во II квартале текущего года составила 422,9 млрд рублей, что на 1,0% выше прибыли за аналогичный период 2024 года (418,7 млрд рублей).

Результаты оказались практически на уровне консенсус-прогноза аналитиков, предусматривавшего рост чистой прибыли в I полугодии на 5,2% - до 858 млрд рублей, во II квартале - на 0,7% - до 422 млрд рублей.

Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в первом полугодии 2025 года составил 10,765 млрд рублей, что в 45 раз меньше, чем годом ранее - 480,641 млрд руб. убытка за 6 месяцев 2024 года, сообщается в бухотчетности компании. Во втором квартале 2025 года компания получила 7,359 млрд рублей чистой прибыли.

МКПАО "Яндекс" (+0,4%, до 4180 рублей) по итогам II квартала 2025 года увеличило выручку по МСФО на 33%, до 332,5 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 39% и составила 66 млрд рублей. Рентабельность по показателю - 19,9%. Показатели по выручке и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 327,7 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 61 млрд рублей.

Кроме того, "Яндекс" второй раз подтвердил прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на 2025 год, говорится в финотчете компании. По итогам года компания ожидает роста выручки более чем на 30%, а скорр. EBITDA превысит 250 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" на ближайшем заседании 31 июля рассмотрит предложения менеджмента компании о выплате дивидендов по итогам I полугодия в размере 80 рублей/акция, сообщила компания в отчетности.

Подешевели во вторник акции "Татнефти" (-1%), "НЛМК" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,3%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%).

Новый дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он. Трамп утверждал, что думал, будто ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении России будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рублевые котировки российских акций поддержал ускоривший свое ослабление рубль. Во вторник рынок оценивал финансовые отчеты Сбера и "Яндекса", в среду интерес будут представлять очередные данные Росстата по недельной инфляции.

Совет директоров "ВИ.ру" рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 1 рубль на акцию. "Яндекс" сохраняет план по росту выручки в 2025 году на 30%+, а также достижению EBITDA в 250 млрд рублей. Рекомендация дивидендов за первое полугодие составит 80 рублей на акцию, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, отсутствие высокой активности на рынке не позволило развиться негативу от заявлений Трампа и индекс МосБиржи смог отыграть отметку 2750 пунктов.

"Мы по-прежнему не ждем сильных движений до момента ясности с тем, какие именно санкции будут фактически введены по истечении ультиматума Трампа. Определенную поддержку котировкам оказала подросшая нефть и снижающийся к доллару и юаню рубль. Важной причиной роста нефтяных котировок стало новое соглашение по пошлинам между США и Евросоюзом", - считает эксперт.

Среди внутренних корпоративных новостей можно выделить хорошую отчетность по чистой прибыли и выручке компании "Яндекс" и Сбербанка, однако даже такого позитива не хватило для полноценного роста котировок бумаг. В ожидании геополитических новостей прогноз по индексу МосБиржи сохраняется на уровне 2700-2750 пунктов, полагает Шепелев.

Аналитики компании "Цифра брокер" отмечают ослабление рубля из-за жестких заявлений Трампа о сокращении 50-дневнего срока для России на заключение мирного соглашения с Украиной до 10-12 дней и на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

В перспективе до конца года ослабление рубля может продолжиться. Валютная выручка нефтегазовых экспортеров снижается, что означает сокращение продаж валюты. Кроме того, власти ввели полный запрет на экспорт бензина в августе, что может оказать дополнительное давление на курс рубля. Также ослаблению рубля может способствовать возможный рост импорта после затоваривания. В связи со снижением ключевой ставки ЦБ кредитная активность населения может незначительно увеличиться, поддерживая спрос на импортные товары. Запасы импортеров после затоваривания будут уменьшаться, вследствие чего импорт будет возрастать, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, на мировых финансовых рынках во вторник сохраняется неоднозначная динамика, инвесторы оценивают последствия заключенного накануне торгового соглашения между США и Евросоюзом, а также готовятся к насыщенной корпоративной и макроэкономической неделе.

В целом рынки ждут развязки в тарифных переговорах, свежих корпоративных и экономических данных, а также решений Федрезерва, что и определяет текущую консолидацию и повышенную чувствительность к любым новостям.

Рынок акций во вторник корректируется вверх, отыгрывая падение накануне и пользуясь поддержкой дорожающей нефти - фьючерс на Brent вновь поднялся выше $70 за баррель. Сбербанк показал сильные полугодовые и квартальные результаты по МСФО, полностью совпавшие с ожиданиями аналитиков, что оказало бумаге некоторую поддержку. Квартальная отчетность "Яндекса" также порадовала инвесторов: компания отчиталась о росте выручки и EBITDA выше консенсус-прогноза и подтвердила амбициозные планы на 2025 год. Совет директоров интернет-холдинга рассмотрит вопрос о промежуточных дивидендах в ближайшие дни.

Для индекса МосБиржи ближайшей поддержкой выступает уровень 2700 пунктов, сопротивлением - 2840 пунктов, дальнейшее направление движения рынка определит выход из этого боковика, полагает Магомедов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций пока находится далеко не в лучшем состоянии, поэтому заявление Трампа о сокращении срока ультиматума об урегулировании ситуации вокруг Украины вызвало очередное падение индекса МосБиржи, хотя во вторник рынок смог скорректироваться вверх за счет ослабления рубля.

Технически индекс МосБиржи близок к зоне первой поддержки 2700-2720 пунктов, но обещаемые Трампом санкции будут давить на рынок. Если реализуется худший сценарий, то через полторы недели индекс МосБиржи уйдет к годовым минимумам (район 2600 пунктов), а то и обновит их. В такой ситуации наиболее рискованно покупать акции нефтянки - вряд ли санкции прекратят российский экспорт углеводородов, но серьезно снизят его объемы, а покупатели будут требовать более высокие скидки, считает эксперт.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,8-1%), но забуксовали США (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,02-0,4%).

Экспорт Гонконга в июне вырос на 11,9% относительно того же месяца прошлого года, импорт - на 11,1%, по данным местного статуправления. Темпы повышения обоих показателей были минимальными за пять последних месяцев.

Инвесторы ждут публикаций корпоративных отчетностей за второй квартал, которых будет много на этой неделе, а также следят за ходом переговоров между США и их торговыми партнерами.

Президент США Трамп заявил накануне, что намерен ввести пошлины на уровне 15-20% для тех стран, с которыми у Вашингтона не будет торгового соглашения к 1 августа. Он пояснил, что нацелен на заключение соглашений с крупными торговыми партнерами, а для остальных стран просто определит размер пошлин.

В Стокгольме 28 июля начались торговые переговоры между делегациями из Вашингтона и Пекина. Американский министр финансов Скотт Бессент будет в них участвовать.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 29-30 июля. Экономисты и инвесторы в основном ждут сохранения базовой процентной ставки американским ЦБ в текущем диапазоне в 4,25-4,5% годовых.

На нефтяном рынке во вторник цены после локальной консолидации продолжили рост, начавшийся накануне.

К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,4% до $71,01 за баррель (+2,3% в понедельник), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,5% до $67,73 за баррель (+2,4% накануне).

Поддержку котировкам в начале недели оказали новости о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом. Условия соглашения с ЕС предусматривают, в частности, введение Вашингтоном пошлины в 15% на импорт большинства европейских товаров. Кроме того, Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на $750 млрд. Подъему цен также способствовали заявления Трампа сокращении дедлайна до 10-12 дней для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции ПАО "Самараэнерго" (+18,6% и +19,7% "префы"), ПАО "Лензолото" (+9,9% и +9,7% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+9,3%), ПАО "Мосгорломбард" (+4,5%), "Мосэнерго" (+4,2%), ПАО "Таттелеком" (+3,8%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,6%), ПАО "Россети Московский регион" (+3,3%), ПАО "Светофор Групп" (+2,6%).

Акции "Самараэнерго" подорожали на фоне новостей на ленте раскрытия информации о том, что компания 29 июля проводит заседание совета директоров, где среди прочего рассматривается вопрос о рекомендациях менеджмента по распределению прибыли и выплат дивидендов за счет прибыли прошлых лет.

ПАО "Юнипро" (+3,5%) в I полугодии 2025 года увеличило производство электроэнергии на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 29,48 млрд кВт.ч, говорится в материалах на сайте компании.

Подешевели акции "АГ Кристалл" (-4,8%), ПАО "Россети Юг" (-4,2%), "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-4,1%), акции ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3%).

ПАО "Россети Северо-Запад" (-1,6%) в январе-июне 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 0,92 млрд рублей, что в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах компании. Выручка увеличилась на 29,7% - до 37,6 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "ВИ.ру" (-2,5%, до 78,2 рубля) (бренд "ВсеИнструменты.ру") на заседании 28 июля рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 1 рубль на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общий размер выплат может составить 500 млн рублей. Дата собрания акционеров, на котором будет рассмотрен этот вопрос - 1 сентября. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 12 сентября.

Компания указывает, что фактически рекомендация по дивидендам относится к результатам деятельности 2024 года, хотя формально рекомендация относится к результатам II квартала. "ПАО "ВИ.ру" не осуществляет операционную деятельность. Для выплаты дивидендов акционерам ПАО "ВИ.ру" должно было получить дивиденды от основной операционной компании группы - ООО "ВсеИнструменты.ру", что и произошло во втором квартале 2025 года", - объясняют в компании. ПАО "ВИ.ру" в 2024 году получило прибыль в размере 669,8 млн рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 62 млрд рублей (из них 9,14 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 7,3 млрд рублей на бумаги "Норникеля" и 7,05 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).