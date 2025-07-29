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Рубль подешевел к юаню на геополитических рисках

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - На торгах вторника на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню, отыгрывая как высокие геополитические риски, так и очередное снижение ключевой ставки Банком России 25 июля, давление на курс нацвалюты оказал и фактор окончания налогового периода июля.

К 19:00 юань подорожал на 7,8 копейки (или на 0,7%), до 11,4195 рублей. На пике роста курс юаня на торгах поднимался до 11,513 рубля, что было максимумом с 11 апреля текущего года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на 30 июля на 2,64 рубля, до 82,2197 рубля, и повысил курс евро на 1,79 рубля, до 94,9976 рубля.

Новый дедлайн по достижению соглашения между Россией и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он 28 июля.

Трамп утверждал, что думал, будто ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении России будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

Президент США 14 июля сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал он тогда и уточнил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

В Кремле приняли к сведению заявления президента США Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для достижения перемирия на Украине с 50 до 10-12 дней, а также о том, что больше не заинтересован в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", - сказал он журналистам.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что ему больше неинтересны разговоры с Путиным об Украине, представитель Кремля заявил: "Я бы хотел избежать каких-то оценок. Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа".

"На прошлой неделе стали заметны первые признаки разворота на внутреннем валютном рынке, когда биржевая пара CNY/RUB впервые за долгое время смогла закрепиться выше отметки 11 рублей. На текущей неделе позитивная динамика китайской валюты лишь усилилась, еще раз подтвердив тем самым факт разворота тенденции. К сожалению, точные причины сильных движений на внутреннем валютном рынке становятся известны уже постфактум. Но, скорее всего, происходит то, что прогнозировали макроэкономисты - постепенное восстановление импорта и сезонный рост спроса на валюту со стороны населения. Что касается экспортеров, то многие из них еще весной перешли к привлечению рублевой ликвидности через выпуск квазивалютных бондов, что существенно ослабило давление на валютные пары. Кроме того, недавно завершился период выплаты дивидендов и квартальных налогов, что также снизило поддержку нацвалюты", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

"Давление на российскую валюту сейчас оказывает комбинация факторов - усилившиеся риски санкций, снизившаяся ключевая ставка ЦБ и сократившиеся на время продажи валюты экспортерами после завершения налогового периода. На валютный рынок повлиять мог и запрет на экспорт бензина до сентября. Сегодня курс пары CNY/RUB в течение большей части торгов находился вблизи отметки 11,4 руб./юань. В сложившихся условиях курс китайской валюты способен остаться выше 11,25 рубля за юань до снятия санкционных рисков", - считает аналитик банка "Санкт-Петербург" Виктор Григорьев.

По мнению специалистов компании "Цифра брокер", "ослабление рубля, вероятно, связано как с жесткими заявлениями Дональда Трампа о сокращении 50-дневнего срока для России на заключение мирного соглашения по Украине до 10-12 дней, так и со снижением ключевой ставки ЦБ. В перспективе до конца года ослабление рубля может продолжиться. Валютная выручка нефтегазовых экспортеров снижается, что означает сокращение продаж валюты. Кроме того, власти ввели полный запрет на экспорт бензина в августе, что может оказать дополнительное давление на курс нацвалюты".

"Также ослаблению рубля может способствовать возможный рост импорта после затоваривания. В связи со снижением ключевой ставки кредитная активность населения может незначительно увеличиться, поддерживая спрос на импортные товары. Запасы импортеров после затоваривания будут уменьшаться, вследствие чего импорт будет возрастать", - полагают аналитики "Цифра брокер".

Мировые цены на нефть начали активно расти вечером во вторник. К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,38%, до $71,01 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,48%, до $67,7 за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам в начале недели оказали новости о заключении торгового соглашения между Соединенными Штатами и Евросоюзом. Условия соглашения с ЕС предусматривают, в частности, введение Вашингтоном пошлины в 15% на импорт большинства европейских товаров. Кроме того, Евросоюз согласился закупить американские энергоносители на $750 млрд.

Банк России во вторник, 29 июля, в рамках аукциона недельного репо разместил 2,16 трлн рублей (при лимите 2,16 трлн рублей и спросе 3,977 трлн рублей) в среднем по ставке 18,6072% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 22 июля, ЦБ разместил 685,545 млрд рублей (при лимите 1,22 трлн рублей и спросе 685,545 млрд рублей) в среднем по ставке 20,002% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) в начале новой недели снижаются вслед за понижением ключевой ставки Банка России. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 июля упала на 64 базисных пункта - до 18,48% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц опустилась во вторник по отношению к понедельнику на 5 базисных пунктов - до 19,59% годовых, на срок три месяца - на 2 базисных пункта (до 20,63% годовых), а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 1 базисный пункт (до 21,69% годовых).

Brent WTI Банк России Дональд Трамп США Евросоюз
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