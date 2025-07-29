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Банк России отметил сокращение числа жалоб на страховщиков в I полугодии на 47%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Количество жалоб в отношении субъектов страхового дела снизилось на 47% в I полугодии 2025 года по сравнению I полугодием 2024 года и составило 10,7 тысячи, сообщает Банк России на основе анализа поступивших за период обращений потребителей услуг на финансовом рынке.

За этот период 54,8% всех жалоб было связано с обращениями по ОСАГО, еще 13,3% составила доля жалоб по линии страхования жизни. Доля жалоб по договорам автокаско была 6,5% , на страхование от несчастного случая и болезней -5,3%, на страхование имущества физлиц - 3,7% и 16,4% оказалась доля иных жалоб.

Сокращение количества жалоб почти наполовину против показателя I полугодия минувшего года ЦБ объясняет так: "Благодаря тому, что граждане могут самостоятельно уточнить значение коэффициента бонус-малус и оспорить его через сайт Национальной страховой информационной системы (компании НСИС, IT-оператора, дочерней структуры ЦБ- ИФ). Шаблонные жалобы практически перестали поступать: 80 против 10,4 тысячи за первое полугодие 2024 года".

Общее число жалоб в ЦБ со стороны потребителей финуслуг выросло на 18,6% в I полугодии 2025 года по сравнению с I полугодием 2024 года и составило 182,4 тыс. В общей структуре жалоб за тот же период доля обращений потребителей относительно страховщиков оказалась на уровне 5,9%.

Распределение жалоб по самой популярной тематике - ОСАГО - за I полугодие текущего года оказалось следующим: жалобы на неправильно примененный коэффициент аварийности "бонус-малус"(КБМ) составили 38,3% (показатель составлял 78,7% в I полугодии 2024 года), на натуральное возмещение в ОСАГО (организацию авторемонта - ИФ) - 12,3%, на сроки выдачи документов по страховому случаю - 8% , на несогласие с размером страхового возмещения -7% , на жалобы, связанные с электронным полисом, почти столько же - 6,9%. Жалобы на нарушения сроков выплаты страхового возмещения были на уровне 4,7%, доля иных жалоб по теме ОСАГО составила - 22,7% в I полугодии 2025 года.

Субъектам страхового дела за период регулятором было выдано 545 предписаний об устранении нарушений, 414 протоколов об административных правонарушениях, возвращено денежных средств на сумму 35,5 млн рублей, было скорректировано 264 значений КБМ, 260 договоров скорректировано в части условий для потребителей, 47 изменено внутренних процедур, скорректировано 23 сайта, приняты иные меры надзорного реагирования.

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