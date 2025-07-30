Полугодовая чистая прибыль "НОВАТЭКа" снизилась на 34%

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "НОВАТЭКа" за первое полугодие 2025 года составила 225,7 млрд рублей по сравнению с 341,7 млрд рублей годом ранее (на 34% меньше), сообщила компания.

Рынок ожидал результат в 255 млрд рублей. Ближе всех оказался прогноз Газпромбанка - 221 млрд рублей.

Нормализованная прибыль компании без учета курсовых разниц в отчетном периоде составила 237,06 млрд рублей по сравнению с 285,6 млрд рублей годом ранее (на 16,8% меньше). Консенсус прогноз аналитиков по этому показателю, который учитывается при расчете дивидендов, - 229 млрд рублей. Точнее всех оказались Совкомбанк и "Цифра Брокер" - 235 млрд рублей.

Базой для расчета дивидендов "НОВАТЭКа" служит его чистая прибыль по МСФО, скорректированная на статьи, не относящиеся к основной деятельности, и неденежные статьи. Дивидендная политика эмитента предполагает выплату не менее 50% от данного показателя. Опубликованный результат дает основание для промежуточных дивидендов за первое полугодие 2025 года в 39 рублей на акцию. По итогам аналогичного периода прошлого года компания выплатила 35,5 рублей/АО.

Выручка от реализации выросла на 6,9% - до 804,3 млрд рублей, а нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий за шесть месяцев - 471,8 млрд рублей, что на 1,8% меньше того же периода 2024 года. Рынок ожидал, что нормализованная EBITDA с учетом долей в СП составит 462 млрд рублей.

Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности группы, составили 195,7 млрд рублей за шесть месяцев 2025 года, увеличившись на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 76,4 млрд рублей за первое полугодие 2025 года по сравнению с 122 млрд рублей годом ранее (на 38% меньше).

Чистый долг за полугодие снизился на 22% - до 108,4 млрд рублей.