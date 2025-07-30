VK Tech преобразовано в ПАО из АО

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Компания "ВК Технологии" (технологическая вертикаль холдинга VK, бренд VK Tech) преобразовано в ПАО из АО.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения зарегистрированы 29 июля.

Ранее ЦБ РФ сообщал о регистрации допэмиссии акций "ВК Технологий", решение вступает в силу со дня получения компанией публичного статуса.

Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-02066-G, решение о регистрации принято 11 июля. Размер допэмиссии не назывался.

В декабре интернет-холдинг VK сообщил, что рассматривает возможность проведения IPO своей технологической вертикали VK Tech на Московской бирже, решение будет принято с учетом рыночной конъюнктуры.

VK Tech - поставщик собственных IT-решений для корпоративных клиентов. Портфель продуктов VK Tech включает облачные сервисы, коммуникационную платформу, HR-решения, финансовые и дата-сервисы. Поставка решений обеспечивается по двум моделям: On-Premise (предоставление неисключительных прав на ПО в контуре заказчика) и On-Cloud (облачные сервисы по подписке). Помимо России, VK Tech также представлена в Казахстане и Узбекистане.