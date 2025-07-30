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Кабмин не поддержал идею перечисления НДФЛ по месту жительства налогоплательщика

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Правительство высказалось против инициативы о перечислении НДФЛ по месту жительства налогоплательщика, а не по месту регистрации работодателя, как это установлено в Налоговом кодексе (НК) РФ сейчас.

Законопроект № 980247-8 был предложен законодательным собранием Омской области и внесен в Госдуму в среду вместе с отрицательным заключением правительства.

Согласно действующему законодательству, налоговые агенты обязаны перечислять НДФЛ по месту своего учета, а также по месту нахождения каждого обособленного подразделения. Законопроект предлагает изменить этот порядок и перечислять НДФЛ только по месту учета налогоплательщика (его жительства), без учета обособленных подразделений налогового агента.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что предложенные поправки направлены на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов. По оценке инициаторов, только в 2023 г. Омская область потеряла 13,6 млрд рублей НДФЛ из-за вахтовой занятости жителей региона в других субъектах РФ. При этом подчеркивается, что жители продолжают пользоваться социальной инфраструктурой по месту постоянного проживания.

Правительство РФ дало отрицательное заключение, указав, что предлагаемые изменения создают риски для устойчивости всей налоговой системы, так как действующая система стимулирует местные власти к созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на подведомственной им территории. "Изменение такого порядка может стать дестимулирующим фактором", - говорится в отзыве.

Кроме того, кабинет министров отмечает, что реализация данных изменений приведет к росту административной нагрузки на налоговых агентов, усложнению налогового администрирования. "К тому же предлагаемое изменение порядка уплаты НДФЛ повлечет за собой перераспределение доходов местных бюджетов, в том числе формирование выпадающих доходов, что негативно повлияет на стабильность и прогнозируемость налоговых доходов местных бюджетов в долгосрочном периоде", - говорится в заключении.

Правительство напомнило, что аналогичные предложения уже поступали ранее и что его позиция остается неизменной.

Так, в феврале 2022 г. было подготовлено отрицательное заключение правительства на законопроект (№ 92540-8), внесенный Ярославской областной думой. В документе предлагалось установить особый порядок уплаты НДФЛ, когда налоговым агентом выступает территориальный орган Фонда социального страхования РФ (сейчас это Социальный фонд). В этом случае налог должен перечисляться по месту учета работодателя (или его обособленного подразделения), а не по месту учета самого ФСС. Законопроект был отклонен в сентябре 2022 г.

Кроме того, в январе 2024 г. правительство РФ не поддержало депутатский законопроект (№ 540989-8) о зачислении НДФЛ с дивидендов и процентов по месту жительства получателей доходов, мотивировав это тем, что такая мера усложнит администрирование налога, увеличит нагрузку на налоговых агентов и приведет к перераспределению и возможным выпадающим доходам местных бюджетов. Проект закона был поставлен на отклонение в повестку пленарного заседания в марте 2025 г., но его рассмотрение с тех пор переносилось 27 раз.

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