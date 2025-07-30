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UniCredit стал вторым банком ЕС с капитализацией более 100 млрд евро

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - UniCredit SpA стал вторым банком Евросоюза с капитализацией более 100 млрд евро после Banco Santander SA.

Цена акций UniCredit в ходе торгов в среду поднималась на 2,3%, до максимальной отметки с февраля 2011 года (64,42 евро), что соответствует капитализации в 100,2 млрд евро.

Рыночная стоимость Banco Santander составляет более 114 млрд евро.

По данным на 18:30 по московскому времени бумаги UniCredit прибавляют в цене 1,8%. С начала текущего года они подорожали на 66,5%.

Котировки акций европейских банков в основном повышаются в последние пару лет, и их рост ускорился на ожиданиях наращивания бюджетных стимулов странами ЕС, отмечает Bloomberg.

На прошлой неделе UniCredit отозвал предложение о покупке конкурирующего Banco BPM и улучшил прогноз чистой прибыли на 2025 год до 10,5 млрд евро с ожидавшихся ранее 9,3 млрд евро. Банк заявил также, что его выручка в этом году, вероятно, будет выше предыдущего прогноза в 23,5 млрд евро.

В текущем году UniCredit намерен вернуть акционерам по крайней мере 9,5 млрд евро, половина из которых будет выплачена в виде дивидендов. В 2025-2027 гг. банк направит не менее 30 млрд евро на поощрение акционеров.

UniCredit ЕС
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