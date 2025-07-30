Индекс МосБиржи опустился ниже 2730п на заявлениях Трампа и укреплении рубля

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз после очередных заявлений президента США Дональда Трампа о дедлайне для России по украинскому урегулированию и вероятному введению вторичных пошлин; сдерживающим фактором выступила выросшая на заявлениях Трампа нефть (фьючерс на Brent превысил $73 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2730 пунктов, лидировали в снижении акции "Эн+ груп" (-3,8%), "ФосАгро" (-2,4%), ОК "Русал" (-2,3%) и ПАО "Полюс" (-2%),

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2726,24 пункта (-1,2%), индекс РТС - 1049,46 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 июля, составил 81,8347 руб. (-38,5 копейки).

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