Цены на курятину и сливочное масло в РФ снова начали расти

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Цены на мясо кур за неделю с 22 по 28 июля выросли на 0,2%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее роста цен не было, их показатель сохранялся на уровне предыдущей недели.

Цены на сливочное масло начали повышаться, пока рост во многом символический - на 0,02%. На предыдущей неделе (с 15 по 21 июля) фиксировалось снижения цен на 0,2%.

Росстат также сообщил, что свинина за неделею подорожала на 0,9%, полукопченые и варено-копченые колбасы, а также фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,5%, вареные колбасы и маргарин - на 0,3%, говядина, овощные консервы для детского питания и хлеб - на 0,2%, мороженая рыба, мясные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, сметана, вермишель и соль - на 0,1%.

В то же время цены на яйца снизились на 1,1%, баранину, сахар-песок, макаронные изделия и рис - на 0,3%, ультрапастеризованное молоко, творог, черный чай - на 0,1%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.