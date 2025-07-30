Поиск

Объем жилищного строительства в России в июне упал на 22,2% год к году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в июне 2025 года составил 7,5 млн кв. м, что на 22,2% меньше, чем в июне 2024 года, говорится в докладе Росстата.

За первое полугодие 2025 года объем жилищного строительства в стране составил 52,2 млн кв. м (сокращение на 2,4% к аналогичному периоду 2024 года).

Как сообщалось, в мае в России построено 5,9 млн кв. м (снижение на 16,8% г/г), в апреле - 6,7 млн кв. м (снижение на 7,3%), в марте - 10,6 млн кв. м (рост на 21,1%), в феврале 10,4 млн кв. м жилья (рост на 22,9% в годовом выражении), в январе 2025 года - 11,0 млн кв. м (падение на 9,6% в годовом выражении).

В целом за 2024 год жилищное строительство в РФ продемонстрировало снижение на 2,4% - по итогам прошлого года были введены 107 млн 767,5 тыс. кв. м жилья после рекордных (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м в 2023 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Сельхозорганизации РФ в июне снизили реализацию зерна более чем на треть

Безработица в РФ в июне осталась на достигнутом в мае историческом минимуме в 2,2%

Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

Потребительские цены в РФ вторую неделю подряд снизились на 0,05%, годовая инфляция замедлилась до 9%

UniCredit стал вторым банком ЕС с капитализацией более 100 млрд евро

Кабмин не поддержал идею перечисления НДФЛ по месту жительства налогоплательщика

"Вкусвилл" устранил сбой в работе сайта и мобильного приложения

Полугодовая чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ упала на 15%

Трамп назвал 1 августа последней датой для заключения торговых соглашений с США

Минфин предложил размер госпошлин за лицензии на торговлю табаком

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });