Объем жилищного строительства в России в июне упал на 22,2% год к году

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Объем жилищного строительства в России в июне 2025 года составил 7,5 млн кв. м, что на 22,2% меньше, чем в июне 2024 года, говорится в докладе Росстата.

За первое полугодие 2025 года объем жилищного строительства в стране составил 52,2 млн кв. м (сокращение на 2,4% к аналогичному периоду 2024 года).

Как сообщалось, в мае в России построено 5,9 млн кв. м (снижение на 16,8% г/г), в апреле - 6,7 млн кв. м (снижение на 7,3%), в марте - 10,6 млн кв. м (рост на 21,1%), в феврале 10,4 млн кв. м жилья (рост на 22,9% в годовом выражении), в январе 2025 года - 11,0 млн кв. м (падение на 9,6% в годовом выражении).

В целом за 2024 год жилищное строительство в РФ продемонстрировало снижение на 2,4% - по итогам прошлого года были введены 107 млн 767,5 тыс. кв. м жилья после рекордных (за все время наблюдения с 1991 года) 110 млн 438,5 тыс. кв. м в 2023 году.