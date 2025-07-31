Поиск

Банки, РГО и ВЭБ.РФ выдали во II квартале участникам госзакупок 495,9 тыс. гарантий на 961,5 млрд руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2025 года банки, региональные гарантийные организации (РГО) и ВЭБ.РФ выдали участникам госзакупок 495,9 тыс. (467,1 тыс. годом ранее) независимых гарантий общим стоимостным объемом 961,5 млрд рублей (798,3 млрд рублей годом ранее), говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом (II квартал 2024 года - ИФ) отмечается увеличение количества и стоимостного объема выданных независимых гарантий (на 6% и 20% соответственно, - говорится в материалах министерства. - Соотношение видов независимых гарантий в их общем количестве и общем стоимостном объеме не претерпело существенных изменений".

Так, большая часть гарантий, 308,4 тыс. на 781,9 млрд рублей, была выдана участникам госзакупок для обеспечения исполнения контракта. Годом ранее на эти цели получено 300 тыс. гарантий на 638 млрд рублей.

Еще 164,4 тыс. гарантий (142,5 тыс. во II квартале прошлого года) на 158 млрд рублей (130 млрд рублей) предоставлено для обеспечения заявок на участие в закупках.

Для обеспечения гарантийных обязательств было выдано 22,4 тыс. гарантий на 20 млрд рублей (23,6 тыс. гарантий на 27,9 млрд рублей годом ранее).

По действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января 2022 года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и РГО.

Как сообщалось, всего во II квартале текущего года госзаказчики заключили 1,83 млн контрактов на 7 трлн рублей. Из них 774,9 тыс. на 4,5 трлн рублей предусматривают обеспечение исполнения контрактов. Причем в большинстве случаев (506 тыс. контрактов на 588 млрд рублей) было установлено требование о внесении обеспечения исполнения контрактов денежными средствами. Соответственно, в 268,8 тыс. контрактах на 3,91 трлн рублей в качестве обеспечения требовались независимые гарантии.

Минфин ВЭБ.РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

Акции ВТБ подешевели на 4% после локального взлета на такую же величину

Набсовет ВТБ одобрил допэмиссию на 63,2 млрд рублей, цену размещения определит позднее

Дилеры техники Sany возобновят сборку автокранов "Хабар" на шасси "КАМАЗа" в Хабаровске

Авиакомпания "Ангара" отменит часть рейсов из-за запрета на техобслуживание

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,15%

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

Трамп ввел пошлины в 50% на импорт изделий из меди

ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ

Ozon получил согласие кипрского регулятора на редомициляцию в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6847 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2324 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });