Банки, РГО и ВЭБ.РФ выдали во II квартале участникам госзакупок 495,9 тыс. гарантий на 961,5 млрд руб.

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2025 года банки, региональные гарантийные организации (РГО) и ВЭБ.РФ выдали участникам госзакупок 495,9 тыс. (467,1 тыс. годом ранее) независимых гарантий общим стоимостным объемом 961,5 млрд рублей (798,3 млрд рублей годом ранее), говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"В отчетном периоде по сравнению с базисным периодом (II квартал 2024 года - ИФ) отмечается увеличение количества и стоимостного объема выданных независимых гарантий (на 6% и 20% соответственно, - говорится в материалах министерства. - Соотношение видов независимых гарантий в их общем количестве и общем стоимостном объеме не претерпело существенных изменений".

Так, большая часть гарантий, 308,4 тыс. на 781,9 млрд рублей, была выдана участникам госзакупок для обеспечения исполнения контракта. Годом ранее на эти цели получено 300 тыс. гарантий на 638 млрд рублей.

Еще 164,4 тыс. гарантий (142,5 тыс. во II квартале прошлого года) на 158 млрд рублей (130 млрд рублей) предоставлено для обеспечения заявок на участие в закупках.

Для обеспечения гарантийных обязательств было выдано 22,4 тыс. гарантий на 20 млрд рублей (23,6 тыс. гарантий на 27,9 млрд рублей годом ранее).

По действующей редакции 44-ФЗ, к банкам, имеющим право предоставлять участникам закупок независимые гарантии, предъявляется требование о наличии кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Аналитическое кредитное рейтинговое агентство" (АКРА) или не ниже уровня "ruВ-" по национальной рейтинговой шкале кредитного рейтингового агентства "Эксперт РА".

Кроме того, с января 2022 года независимые гарантии в рамках госзакупок могут выдавать ВЭБ.РФ и РГО.

Как сообщалось, всего во II квартале текущего года госзаказчики заключили 1,83 млн контрактов на 7 трлн рублей. Из них 774,9 тыс. на 4,5 трлн рублей предусматривают обеспечение исполнения контрактов. Причем в большинстве случаев (506 тыс. контрактов на 588 млрд рублей) было установлено требование о внесении обеспечения исполнения контрактов денежными средствами. Соответственно, в 268,8 тыс. контрактах на 3,91 трлн рублей в качестве обеспечения требовались независимые гарантии.