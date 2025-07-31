Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на рынке мяса птицы в РФ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Ценовая ситуация на рынке мяса птицы РФ стабильная, этому способствует рост его производства, сообщает Минсельхоз.

"Увеличение производства способствует стабильной ценовой ситуации на этом рынке (на рынке мяса птицы - ИФ). Так, по данным на 23 июля, цены производителей на мясо кур (в тушках) за год выросли всего на 5% и составили в среднем 168 рублей за кг. При этом потребительские цены за 12 месяцев увеличились на 2,9%, за последний месяц - снизились 0,1%", - говорится в сообщении ведомства.

За январь-июнь в хозяйствах всех категорий было произведено более 3,5 млн тонн птицы, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает Минсельхоз.

Как заявил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, потребительские цены на этом рынке в течение года остаются стабильными. "Кроме того, с учетом прогнозов производства можно ожидать, что потребительские цены на мясо бройлера до конца года будут отставать от темпов инфляции. Что же касается мяса механической обвалки, то происходит коррекция после глубокого падения цен в первой половине года. Средние цены по году не будут сильно отличаться от средних цен 2024 года", - считает он.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева также не видит рисков повышения стоимости куриного мяса в рознице. Она отмечает, что цены на него остаются на уровне прошлого года.

Как сообщил накануне Росстат, потребительские цены на курятину за неделю с 22 по 28 июля выросли на 0,23%, с начала года - на 1,2%.



