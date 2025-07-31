Air France-KLM увеличила чистую прибыль во II квартале в пять раз

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Air France-KLM увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 года в 5 раз, выручку - на 6%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 605 млн евро против 121 млн евро годом ранее. Операционная прибыль Air France-KLM повысилась на 43%, до 736 млн евро.

Квартальная выручка компании выросла до 8,44 млрд евро с 7,95 млрд евро годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самой Air France-KLM, предполагал, что ее операционная прибыль составит 671 млн евро, выручка - 8,52 млрд евро.

В минувшем квартале авиакомпании группы перевезли 27,258 млн пассажиров - на 5,9% больше, чем годом ранее. Загруженность рейсов осталась на уровне 87,8%.

Air France-KLM подтвердила прогноз увеличения провозных емкостей в этом году на 4,5% по сравнению с предыдущим. Компания по-прежнему планирует капиталовложения в размере 3,2-3,4 млрд евро на текущий год.

Также 31 июля стало известно, что Air France-KLM отказалась от планов покупке испанской авиакомпании Air Europa.

С начала 2025 года капитализация Air France-KLM выросла на 42%.